Tras nuevos sobrecobros: oposición evalúa AC contra Pardow y oficialismo acusa "iniciativa de corte electoral"

La posibilidad de que el exministro de Energía, Diego Pardow, enfrente una acusación constitucional revivió durante las últimas horas, debido a que se conocieron nuevos cobros en exceso en las cuentas de la luz.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, informó que la empresa transmisora Transelec tendrá que devolver US$100 millones a sus usuarios, luego de un error de cálculo provocado por una sobrevaloración de su capital.

Transelec se autodenunció ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) en octubre del 2024. Para explicar la tardía respuesta del Gobierno, el biministro García apuntó a que, tal como lo establece la ley, se ordenó una auditoría para determinar el monto exacto de los sobrecobros. “La CNE licitó esa auditoría, pero no hubo interesados en llevarla adelante”, detalló García.

“Lo que yo he convenido con la empresa es que vamos a seguir impulsando la auditoría, pero independiente de eso, lo que la empresa ya reconoce como sobrecosto vamos a pedir que se devuelva de inmediato. Concluida la auditoría, si es que el sobrecosto fue superior, la empresa tendrá que reponer lo que falta, pero no vamos a seguir esperando”, explicó el secretario de Estado.

Todo lo anterior, se suma a los sobrecobros revelados la semana pasada, que también se relacionan con un error de cálculo pero respecto de las empresas distribuidoras, las que cobraron dos veces el valor de la inflación.

Acusación constitucional contra el exministro Pardow

Ante este escenario, el primero en retomar la idea de que se acuse constitucionalmente al exministro Pardow, fue el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper. A juicio del parlamentario, “los antecedentes que hemos conocido le dan fuerza” a una acción de este tipo.

“Nos parece que no es suficiente que él haya salido de su cargo, sino que además, hay que estudiar si han habido responsabilidades por cosas que sabía y no hizo nada al respecto. Nos parece que la fe pública y especialmente reparar a los miles de consumidores que hemos sufrido las consecuencias, exige reevaluar una eventual acusación constitucional”, estimó.

Desde la UDI, señalaron que se están revisando los antecedentes para un eventual apoyo a la acusación constitucional. El diputado y presidente del partido, Guillermo Ramírez, recordó que cuando se anunció una primera acusación, el compromiso fue retirarla si es que el Presidente Gabriel Boric removía a Pardow en menos de 24 horas.

“Nosotros cumplimos y retiramos la acusación, pero estos son antecedentes nuevos, que no estaban a la vista cuando tomamos la decisión de presentar la primera acusación constitucional”, declaró Ramírez.

“Esta nueva información tiene que evaluarse y tiene que sopesarse y si los antecedentes ameritan una acusación constitucional, la vamos a presentar”, advirtió.

Más categórico aún fue el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, quien criticó que, pese a saber de los sobrecobros de Transelec, Pardow no los dio a conocer públicamente.

“Hoy nos enteramos de que el ministro Pardow fue informado por una empresa como Transelec hace ya un año de cobros indebidos por 100 millones de dólares. Eso jamás lo dijo Pardow frente a los parlamentarios, esa es información nueva. Él asumió la responsabilidad política y el Presidente le pidió la renuncia, pero frente a este hecho, que no lo planteó el exministro, que le mintió a los parlamentarios cuando hizo la exposición, la verdad es que creo que con creces, si esto es real, se merece la acusación constitucional”, indicó.

Carmona titubea y Martínez habla de “aprovechamiento político”

Desde el oficialismo no existe una postura clara respecto a si se apoyará o no la acusación constitucional. Parlamentarios del sector han asegurado que están dispuestos a estudiar la acción y la mañana de este martes el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona no descartó el apoyo de su bancada.

“El tema de la acusación constitucional tiene que ser vista en su mérito. Yo no me voy a adelantar, pero tengo plena confianza en que la bancada parlamentaria del Partido Comunista, que ha estado más de una vez manifestando la inquietud sobre el tema del costo de la energía eléctrica, va a tomar posición correcta”, sostuvo Carmona en conversación con Radio Infinita.

Más tarde, sin embargo, el líder del PC matizó sus dichos. Luego de participar del comité político en La Moneda, Carmona insistió en que deberán ser los propios diputados y diputadas de la tienda quienes determinen su posición, pero que lo “más probable, por las conversas que yo he hecho puntualmente con algunos parlamentarios, es que para ellos esto no da lugar”.

De acuerdo al presidente del PC, esto tiene que ver con que Pardow dejó su cargo como titular de Energía, “y por consiguiente el capítulo se cierra”. “La responsabilidad política quedó saldada con la salida del ministro. Creo que insistir en eso no es ir sobre la base de encontrar una enseñanza que permita fortalecer, de aquí a mañana, las políticas públicas, sino ir por hacer daño sin necesidad de que eso vaya a resolver algo”, opinó.

De igual modo, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que ya se hicieron valer las responsabilidades políticas, por lo que ahora el foco debería estar en las compensaciones que deben recibir los usuarios. La líder de la tienda de Pardow además habló de un “aprovechamiento político” de la oposición.

“Creo que en lo que tenemos que centrarnos como política es poder resolver el problema de las alzas de luz. En ese sentido, el Gobierno ha sido muy claro. Asumió responsabilidades políticas a pesar de que este es un asunto que también tiene caracteres y temas técnicos . Por lo tanto, creo que hoy día el aprovechamiento que está haciendo la oposición para seguir manteniendo un tema que se está revisando, tiene que ver más con una iniciativa de corte electoral“, acusó.

Martínez, en tanto, manifestó que le preocupa la manera en que se está abordando esta materia pues, según la timonel frenteamplista, su colectividad ha estado preocupada “de atender el tema del cobro de las cuentas de luz, que es lo más relevante”.