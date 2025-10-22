10 años de investigación, ningún culpable: la justicia cierra sin condenas el emblemático caso SQM

Luego de 10 años de investigación, el proceso más extenso en la historia del país desde la reforma procesal penal, este miércoles 22 de octubre se realizó la audiencia en la que se leyó el veredicto del juicio del caso SQM, el más emblemático sobre financiamiento irregular de la política.

Entre los principales acusados se encontraban el exgerente general de Soquimich, Patricio Contesse, y los políticos Pablo Longueira (exsenador UDI) y Marco Enríquez-Ominami (actual candidato presidencial).

El fallo judicial determinó absolver a todos los imputados en el caso. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal encabezado por la magistrada María Teresa Barrientos, además de las juezas Carolina Paredes y Claudia Santos, planteó duras críticas a Fiscalía por la extensa duración del proceso investigativo y afirmando que existió una “violación flagrante” de los derechos humanos de los acusados a través de la dilación excesiva, que afecta el derecho a un juicio en un plazo razonable, y la vulneración del debido proceso.

Por otro lado, según el veredicto, no se logró esclarecer el dolo de parte de los imputados en cometer delitos tributarios. Además, establecieron como “confusos y poco claros” los antecedentes presentados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en materia de cohecho.

Cabe recordar que esta investigación comenzó en 2015, como una arista del caso Penta. En este proceso se investigó un esquema de financiamiento irregular de la política entre 2008 y 2014 en los que, según la investigación de la Fiscalía, la empresa SQM desembolsó más de $14.7 millones de dólares a través de facturas y boletas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas, con donaciones y gastos personales a dirigentes y organizaciones.

El proceso derivó en decenas de causas penales y dos juicios orales principales, aunque más de 50 imputados fueron sobreseídos o tuvieron acceso a salidas alternativas durante los 10 años de investigación.

En el caso de la empresa SQM, ésta alcanzó en su momento un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, además de autoridades de Estados Unidos, para pagar un monto cercano a los $30 millones de dólares ante el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de dicho país.

Entre las críticas al largo proceso, el abogado de Enríquez-Ominami, Ciro Colombara, cuestionó durante este martes la dilatación deliberada a su juicio de la investigación. “Algunos fiscales con dedicación exclusiva y sueldos millonarios han extendido inaceptablemente un juicio que debió terminar hace años”, manifestó.

Entre las primeras reacciones, el exfiscal Carlos Gajardo, por medio de su cuenta de X, sostuvo que “es la mayor derrota que ha tenido la Fiscalía en toda la historia de la reforma“.