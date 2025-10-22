50% de descuento para el show de Los Jaivas en el Estadio Nacional: Gobierno anuncia nuevos beneficios del Pase Cultural

Este miércoles 22 de octubre, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció la incorporación de nuevos descuentos asociados al Pase Cultural, beneficio que busca ampliar el acceso a actividades artísticas y fortalecer el vínculo de la ciudadanía con las artes. El lanzamiento se realizó en la plaza central del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) con la presencia de Los Jaivas y Sebastián de la Barra, director de la productora Lotus, quienes se sumaron a la iniciativa.

En total, se dispondrá de 9 mil descuentos del 50% sobre el valor de las entradas para tres conciertos organizados por Lotus: DrefQuila, el 2 de noviembre en el Movistar Arena; Joe Vasconcellos, el 9 de noviembre en el mismo recinto; y Los Jaivas, el 7 de diciembre en el Estadio Nacional. Además, los beneficios aplicarán a todas las categorías de entrada y estarán disponibles al momento de pagar a través del botón “Pase Cultural” en el sistema de venta de entradas.

“La cultura también se escucha: está en cada canción, en cada historia que nos hace sentir parte de algo”, destacó la ministra de las Cultruras, Carolina Arredondo, durante la actividad. “Activar el Pase Cultural es abrir esa puerta para vivir la cultura, no solo verla pasar. Por eso celebramos que productoras como Lotus se sumen a esta iniciativa, acercando la música a más personas y fortaleciendo un derecho que nos hace mejores como sociedad”, agregó.

Por su parte, De la Barra valoró la alianza con el ministerio y destacó la oportunidad de acercar la música nacional a nuevos públicos. “Creemos que la cultura chilena debe ser un espacio abierto y accesible para todos. Queremos que este beneficio se extienda para que el público pueda disfrutar de conciertos como los de Los Jaivas, Joe Vasconcellos y DrefQuila, y seguir viviendo experiencias que unen generaciones y hacen crecer nuestra cultura”, afirmó.

Cabe destacar que el Pase Cultural entrega un aporte de $50 mil a jóvenes que cumplan 18 años y a personas de 65 años durante 2025, pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Los recursos pueden utilizarse para adquirir entradas a espectáculos, libros, cine, teatro y otros bienes culturales, fomentando el ejercicio de los derechos culturales y el fortalecimiento del sector artístico nacional.

Desde Los Jaivas, la baterista Juanita Parra destacó la posibilidad de que el público pueda asistir a su histórico concierto en el Estadio Nacional usando este beneficio. “Es importante que las personas sepan que en todo Chile pueden acceder al Pase Cultural. Una vez activado, podrán comprar su entrada con el descuento y ser parte de esta gran celebración”, comentó la artista.