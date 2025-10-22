Confirman la 9ª versión de la tradicional Cicletada Familiar por la Epilepsia en Santiago

El próximo domingo 26 de octubre se llevará a cabo una nueva versión de la Cicletada Familiar por la Epilepsia, tradicional evento organizado por la Liga Chilena contra la Epilepsia que busca visibilizar esta condición y derribar los mitos que la rodean. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad, e invita a participar a personas de todas las edades en un recorrido inclusivo y recreativo por el corazón de Santiago.

El punto de encuentro será el Parque Forestal, en el Monumento a los Escritores de la Independencia, a pasos de Plaza Italia. Desde las 10:00 horas se realizará la acreditación y entrega de la polera púrpura, símbolo de la campaña de sensibilización sobre la epilepsia. La largada está programada para las 11:00 horas, dando inicio a un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros.

El trayecto emprenderá rumbo en dirección oriente por la Ciclo RecreoVía de Andrés Bello, continuará por Pedro Valdivia Norte hacia el Parque Metropolitano, y culminará en el Sendero Metropolitano, donde estará ubicada la meta y el escenario del acto de cierre. Un recorrido pensado para disfrutar en familia, ya sea en bicicleta, patines, scooter o incluso caminando.

El acto de cierre contará con la animación del periodista y conductor Francesco Gazzella, y con la presentación en vivo de Bray On, imitador de Luis Miguel y ganador del programa “Mi Nombre Es”, quien ofrecerá un show musical. Además, se realizarán concursos, actividades para todas las edades y se dispondrán stands informativos de agrupaciones de pacientes y entidades vinculadas a la epilepsia. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en el sitio web de la Liga Chilena Contra la Epilepsia.