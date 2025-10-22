Cuentas de la luz: oposición confirma AC contra Pardow y Gobierno insiste que las responsabilidades políticas "ya se hicieron valer"

La oposición confirmó finalmente la acción que estudiaba desde este martes: presentará una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por los sobrecobros en las cuentas de electricidad.

En una misiva firmada por las bancadas de Chile Vamos, Republicanos, el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano, Amarillos y Demócratas, se apuntó a que el alza en la tarifa eléctrica “tiene un origen claro y único” en la actuación del exsecretario de Estado.

Los diputados y diputadas plantearon que Pardow protagonizó un “intento inaceptable por ocultar la información a la ciudadanía” en el caso de la empresa transmisora Transelec.

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez a los sobrecobros y abordó la acusación constitucional contra Pardow. El Mandatario sostuvo que los parlamentarios “están en su derecho” de presentar la acusación, pero recalcó que las responsabilidades políticas ya se hicieron valer.

“Me enteré de esta situación cuando estaba pronto de tomar el viaje desde Roma a Chile (…) y apenas aterricé hice valer la responsabilidad política que corresponde a algo de estas características, que es pedirle la renuncia al ministro de Energía y además, exigir la renuncia del director de la Comisión Nacional de Energía”, aseguró.

“Si algo no vamos a tolerar es que hayan abusos que perjudiquen a la ciudadanía y lo que quiero transmitirles, con mucha claridad, es que mi Gobierno tiene el mandato y el deber de estar del lado de la gente”, agregó Boric.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue más allá que el Presidente Boric, al afirmar que “no hay mérito ni razón” para la acusación constitucional en contra del exministro de Energía.

Consultado sobre aquello, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, contradijo a la secretaria de Estado e indicó que incluso parlamentarios del oficialismo podrían votar a favor de la acusación. “Que la ministra vocera de Gobierno diga que no hay responsabilidades o que no hay mérito cuando se habrían cobrado demás 225 millones de dólares a los chilenos en las cuentas de la luz, me parece que demuestra que la ministra Vallejo no está sintonizando con lo mal que lo está pasando la gente en materia económica”, opinó.

“Por otra parte, hemos decidido presentar la acusación constitucional en conjunto con toda la oposición. Hemos hecho un esfuerzo de unidad y además, sabemos que hay parlamentarios oficialistas que también la van a votar a favor. Eso demuestra que hay mérito suficiente”, remarcó.

En el oficialismo los parlamentarios han expresado diversas posturas. La bancada del Partido Comunista (PC) publicó un comunicado en que señala que no apoyará la acusación constitucional y lo mismo han adelantado algunos miembros de la bancada del Partido Socialista (PS).

Mientras, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, no descartó votar a favor y recordó el caso del exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien fue acusado después de salir del cargo. “No es nuevo esto. Más allá de que el ministro haya renunciado o no haya renunciado, el Congreso ha aplicado la acusación que en el fondo significa inhabilitar a una persona por cinco años de ejercer cargos públicos”, precisó.

“Yo lo que he dicho es: veamos las cosas de fondo. Efectivamente, los indicios que tenemos hasta ahora muestran que habría una negligencia inexcusable por parte del ministro”, acusó.

Consultora cuestiona monto de las devoluciones

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Mulet desestimó el informe de la consultora Valgesta Nueva Energía, el que indicó que las empresas generadoras en realidad no deben 110 mil millones de dólares a los usuarios, sino que 2 mil millones.

“Es realmente inaudito que el ministro Pardow haya reconocido los 117 mil millones, que el señor que representa a las empresas eléctricas haya reconocido los 117 mil millones y que ahora aparezca una consultora y que diga que no. Esto es como un chiste, ¿quién está detrás de esas consultoras?”, cuestionó.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, también fue crítico respecto al estudio de la consultora. De acuerdo al secretario de Estado, el argumento de que son 2 mil millones de dólares los que fueron cobrados a los usuarios, está “equivocado”. “No me voy a meter en la explicación de por qué está equivocada esa consultora, porque es demasiado compleja para explicarla, pero el hecho concreto es que la plata que se cobró en exceso está en las empresas”, dijo García en diálogo con Radio Pauta.

Cabe mencionar que este miércoles a las 15 horas el biministro García se reunió con las empresas generadoras de electricidad para tratar específicamente el monto de las devoluciones a los usuarios.