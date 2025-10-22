Fallas en aplicación del Simce: varios colegios de Santiago suspenden prueba por ausencia de examinadores

La aplicación del Simce para octavo básico los días 22 y 23 de octubre se ha visto marcada por dificultades en diversos establecimientos, según han reportado varios sostenedores. Según estimaciones del Mineduc a las que accedió La Tercera, aproximadamente un 3% de los 9 mil cursos que debían rendir la prueba se han visto afectados.

Uno de los casos ocurrió en recintos municipales de Lo Barnechea, donde se decidió suspender la evaluación. En el Colegio Lo Barnechea Bicentenario, su director Humberto Garrido señaló que “lamentablemente no llegaron los examinadores del Simce. Son las 10 de la mañana y acaba de llegar el coordinador y nos informa que no van a llegar los examinadores. Esto produce una incertidumbre tremenda para nuestros estudiantes, nuestros profesores”.

Agregó que “estamos viendo cómo lo hacemos ahora porque no tenemos más información acerca del proceder. Si vamos a reagendar fecha, no nos han dicho nada desde la Agencia de la Calidad, ni el coordinador tampoco”.

La situación se repitió en varias comunas. En Providencia, la prueba fue suspendida en los liceos Lastarria, Carmela Carvajal, Alessandri y 7, aunque sí se pudo realizar en los colegios Providencia, ⁠Mercedes Marín y El Vergel.

El Instituto Nacional de Santiago también se vio afectado, teniendo que enviar a sus casas a tres cursos de octavo básico. Desde el establecimiento informaron que “la Agencia de la Calidad de la Educación no envió a los examinadores correspondientes” y detallaron que “solicitamos autorización para aplicar nosotros mismos la evaluación, sin embargo, esta petición fue rechazada por motivos de transparencia en los resultados”.

Otros establecimientos de la capital que reportaron problemas fueron las escuelas Piloto Pardo, República Oriental del Uruguay, República del Líbano, República de México, ⁠Provincia de Chiloé, Israel, ⁠Santiago de Chile y ⁠Liceo de Aplicación. En Puente Alto, indicaron que ningún examinador llegó a siete de sus establecimientos, agregando que a ningún recinto asistió un examinador para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

A través de redes sociales, usuarios han reportado que la situación se replica en algunos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y en colegios de comunas como Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo o Paine.

Sobre esta última, su alcalde Rodrigo Contreras expuso que esto es “vergonzoso, por decir lo menos. Siendo 9:45, 350 estudiantes de Paine sin rendir el Simce de octavo básico. Falta total de prolijidad del Mineduc. Ayer no hubo visitas inspectivas y hoy no llegaron los examinadores en al menos 10 colegios. Grave y lamentable”.

Respuesta del Simce

Frente a estos hechos, la Agencia de Calidad de la Educación emitió un comunicado señalando que la rendición del Simce 2025 de 8° básico comenzó este miércoles 22 de octubre en un universo de más de 9 mil cursos, aplicándose de forma normal en el 97% de ellos. No obstante, reconocieron que se presentaron “algunos incumplimientos por parte del proveedor INFER”, lo que afectó la aplicación en algunos establecimientos de ciertas comunas de la Región Metropolitana, sumado a un “corte de agua no programado en la Región de Tarapacá”.

En este contexto, la Agencia de Calidad determinó la suspensión de la aplicación para ambos días en los establecimientos de la Región Metropolitana donde no llegaron los examinadores y en los afectados por el corte de agua en la zona norte.

Para los establecimientos afectados se anunció que la prueba será reprogramada en sesiones complementarias en fechas que se acordarán con las entidades sostenedoras respectivas. El objetivo es “resguardar que todos los y las estudiantes puedan rendir en óptimas condiciones, demostrando el logro de sus aprendizajes adquiridos a lo largo del año escolar, resguardando la validez y comparabilidad de los datos”.

Respecto al incumplimiento del proveedor, la institución está realizando “todos los análisis jurídicos para cursar las multas y sanciones respectivas de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación”, lo que afecta el proceso de rendición de este año.

El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez Bolados, se refirió al caso afirmando: “Como institución estamos evaluando las sanciones más altas correspondientes al proveedor INFER que tenía a su cargo la aplicación en la Región Metropolitana. La evaluación será reprogramada en sesiones complementarias en coordinación con los sostenedores, resguardando que las y los estudiantes puedan rendir en las mismas condiciones que el resto de las regiones, en donde el proceso se ha desarrollado con absoluta normalidad”.

En tanto, la institución lamentó “los inconvenientes provocados por el proveedor a los establecimientos afectados; y se estará informando del desarrollo de la aplicación”.