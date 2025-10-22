Frente a propuesta de Estado de Sitio de Kaiser: Gobierno defiende estrategia "inteligente" en la Macrozona Sur

En respuesta a las declaraciones del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien propone reemplazar el Estado de Excepción Cpor un Estado de Sitio con ley marcial en la Macrozona Sur, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se limitó a defender la estrategia de seguridad del gobierno del Presidente Gabriel Boric, calificándola de “inteligente” y efectiva.

La vocera se refirió al tema luego de que Kaiser afirmara en Los Ángeles, Región del Biobío, que “cuando lleguemos al gobierno, el Estado de Excepción se va a levantar en general y se va a instalar en particular el Estado de Sitio con ley marcial”, para una acción “mucho más intensa” de las Fuerzas Armadas.

Frente a esta propuesta, Vallejo optó por no comentar directamente las ideas del candidato, pero enfatizó los logros de la actual administración. “Nosotros tenemos plena conciencia de que la Macrozona Sur ha requerido una estrategia de despliegue con estado de excepción, pero inteligente, distinta como se aplicaban anteriormente”, declaró.

La ministra aseguró que esta estrategia ha dado resultados concretos: “Una disminución del más del 70% de la violencia rural y creo que incluso mayor en las últimas cifras que fueron publicadas”. Apuntó que, al asumir el gobierno, la violencia rural en la zona “estaba disparadísima”, recordando un peak de “mil 600 casos” en el último año de la administración anterior.

Cifras que respaldan y costos en la sombra

Los dichos de la ministra se alinean con las estadísticas oficiales. Según datos del Ministerio de Seguridad en 2025, se han registrado 108 eventos de violencia rural, la cifra más baja desde 2017. Además, en las zonas bajo el Estado de Excepción se ha observado una disminución del 78,8% en atentados al comparar 2024 con 2021, y una caída del 50% en los ataques incendiarios.

Sin embargo, esta medida de seguridad, que ya supera los mil 200 días de aplicación, ha representado una carga financiera significativa. Si bien el gobierno no ha entregado una cifra oficial consolidada, estimaciones de La Tercera basadas en información de la cartera de Defensa sugieren que el costo podría superar los $23.271 mil millones en tres años, considerando que en 2022 se reportó un costo de $320 millones cada quince días. A esto se suman $8.800 millones gastados hasta enero de 2024 solo en la operación logística para emplazar bases y puntos de control.

La crítica de Kaiser

Las declaraciones de la ministra Vallejo surgen como una respuesta implícita a la postura de Johannes Kaiser, quien ha sido un crítico abierto del Estado de Excepción actual, calificándolo de “normalidad” y argumentando que no se ha utilizado para desactivar grupos armados de manera contundente. El candidato libertario aboga por estados de sitio “muy acotados territorialmente” con respaldo militar, pero sin someter a toda la ciudadanía a restricciones constitucionales prolongadas.

Mientras el gobierno de Boric se convierte en el que más ha aplicado esta medida constitucional en la historia de la zona, el debate sobre la seguridad en la Macrozona Sur se instala como un tema de debate en la contienda presidencial, enfrentando la estrategia de “despliegue inteligente” oficialista contra la promesa de una mano militar más dura.