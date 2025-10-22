Insulza (PS) por políticas de Trump en América del Sur: "Tenemos que coordinarnos más entre nosotros"

A juicio del senador por Arica, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y excanciller, José Miguel Insulza, la respuesta de América del Sur ante una serie de políticas “preocupantes” por parte de Estados Unidos, debería ser volver a trabajar en unidad.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el militante del Partido Socialista (PS) cuestionó las medidas que está tomando el gobierno norteamericano con Venezuela —específicamente la destrucción de embarcaciones en el Caribe— y afirmó que es “curioso” el acuerdo económico al que estaría llegando el presidente estadounidense, Donald Trump, con su par argentino, Javier Milei.

En ese contexto, señaló que “desgraciadamente”, América del Sur “no tiene condiciones para enfrentar ese tema”. “Nosotros tuvimos la UNASUR, que era una cosa importante. Desgraciadamente, Venezuela se salió de ella o más bien impidió el nombramiento de un secretario y la UNASUR se fue disolviendo. Pero tenemos que buscar un poco más de coordinación entre nosotros para estos asuntos”, instó.

Insulza reconoció, en todo caso, que revivir una organización como la UNASUR tiene “complejidades”, entre ellas, que “somos varios países de América del Sur que estamos teniendo elecciones en los próximos meses. Entonces, seguramente es difícil iniciar una transformación diplomática para restablecer alguna especie de coordinación”.

Siguiendo con temas regionales, el excanciller se refirió a la reciente elección de Rodrigo Paz en Bolivia y los deseos que éste ha expresado de acercar posiciones con Chile. De acuerdo a Insulza, nuestro país “siempre ha querido mantener relaciones con Bolivia y nunca seremos nosotros un obstáculo para retomar las relaciones diplomáticas”.

“Ahora el presidente de Bolivia es quien va a tomar esa decisión y lo hará si le parece posible y conveniente. Yo espero que así sea. Nosotros no vamos a poner condiciones ni exigir que se traten determinados temas. Estamos abiertos como país a las relaciones con todos los países del mundo y mucho más con un país tan cercano como Bolivia”, aseguró.

“Es perfectamente posible que lleguemos al 1 de diciembre sin el presupuesto aprobado”

Volviendo a la arena nacional, el senador del PS estimó que el proyecto de Ley de Presupuesto que se discute en el Congreso está siendo más desafiante de lo común. En esa línea, indicó que “no puede ser que ustedes digan que hay que, por un lado, ahorrar seis mil millones de dólares y al mismo tiempo, estar pidiendo que les aumenten el presupuesto algunas cosas”.

“Yo voy a decir algo que no hay que tomar como una cosa dramática, pero es perfectamente posible que lleguemos al 1 de diciembre sin el presupuesto aprobado”, advirtió.

Finalmente, consultado sobre los pronunciamientos del Presidente Boric sobre el recorte fiscal propuesto por José Antonio Kast, el parlamentario sostuvo que se trata de “posiciones relativamente conocidas”. “No creo que se pueda hablar de intervención del Gobierno en las elecciones, sino que solamente se agrega una voz más a las posiciones de un determinado sector, pero esa voz ya es conocida desde antes”, insistió.