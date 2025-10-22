Justicia colombiana absuelve al expresidente Álvaro Uribe por soborno de testigo

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno de testigos, por el que había sido condenado en agosto a doce años de prisión domiciliaria, tras considerar el juez Manuel Antonio Merchán que en el primer fallo no se acreditaron pruebas suficientes para acusarlo.

“No se acreditó que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal. La sala revocará la condena impuesta y lo absuelve por el delito de soborno en actuación penal”, dictaminó el juez, según recogen medios colombianos.

En agosto, la jueza Sandra Heredia había condenado al exmandatario por fraude procesal y manipulación de testigos, en una causa iniciada en 2018 y relacionada con el supuesto soborno que Uribe habría ofrecido —a través de su abogado Diego Cadena— a dos paramilitares presos.

La acusación sostenía que Uribe intentó cambiar las declaraciones de Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, y Eurídice Cortés, alias “Diana”, para modificar los testimonios sobre los presuntos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.

Sin embargo, en el nuevo fallo el magistrado Merchán concluyó que no se probó la instigación por parte del exmandatario y destacó que el propio Vélez nunca mencionó a Uribe como responsable de los pagos recibidos.

Respecto a Cortés, el tribunal determinó que la suma entregada —dos millones de pesos colombianos (unos 440 euros)— se destinó al traslado de la testigo al tribunal donde debía declarar y no tuvo el propósito de influir en su testimonio.

Aun así, el caso no está cerrado. Las partes aún pueden presentar alegaciones ante el Tribunal Supremo, que dispondrá de cinco años para resolver definitivamente el proceso.

El origen de la causa se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presuntamente intentar comprar falsos testimonios en su contra sobre su relación con el paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado cuando varias personas declararon en sentido contrario, lo que derivó en el proceso judicial contra el propio expresidente.