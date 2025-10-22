Teatro Feral vuelve con funciones de su ópera prima “Horror Vacui” en la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda

Tras su exitoso estreno, la compañía Teatro Feral retoma las funciones de su obra debut “Horror Vacui”, un montaje que aborda la crisis de salud mental en Chile desde una propuesta posdramática, multidisciplinaria y profundamente sensorial. Las nuevas presentaciones se realizarán en la Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Cáceres, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, con funciones programadas para el 23 y 24 de octubre.

Bajo la dirección de Claudio Quilodrán, “Horror Vacui” propone una experiencia inmersiva que explora las fracturas emocionales de una sociedad sobrecargada. A través del sonido envolvente, proyecciones audiovisuales y un lenguaje corporal extremo, la obra invita al público a sentir, más que a interpretar, los efectos del vacío contemporáneo. “Nuestro objetivo no es contar una historia, sino lograr que el público experimente nuestras perspectivas respecto al peso del vacío que muchas personas experimentan hoy por hoy”, explicó su director.

La función del jueves 23 de octubre, programada a las 16:00 horas, incluirá un conversatorio post función, mientras que la del viernes 24, a las 19:00 horas, será abierta a todo público y con entrada liberada hasta completar aforo, previa inscripción en este formulario. La sala se ubica en Paseo Grohnert 5510, a dos cuadras de la estación de Metrotren Pedro Aguirre Cerda, con fácil acceso desde las líneas 1 y 6 del Metro de Santiago.

Así, Teatro Feral reafirma su compromiso con la descentralización cultural y el acceso equitativo al arte, fortaleciendo el vínculo entre la creación contemporánea y los territorios. El proyecto cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.