Traspasar fronteras desde la escuela: un llamado a ampliar lo que entendemos por lectura y escritura

Siento a mi hijo de seis años a hacer la tarea de caligrafía que le enviaron hoy del colegio. Apenas abre el cuaderno de caligrafía, empiezan las quejas: llanto, gritos de “odio mi vida” y “este es el peor día de mi vida”. Con la poca paciencia que me queda tras mi propia jornada laboral, intento animarlo: “De a una letra, vamos, tú puedes”. Pero no hay caso. Gritos, lágrimas… y, de vez en cuando, escribir una: <t> más llanto, otra letra: <e>. Cuarenta minutos después, termina la tarea. Varios errores nos obligaron a corregir y así se extendió aún más la tarea. Pero finalmente completó la página. Miro esa hoja donde se lee Susy y Luis leen solos y me pregunto si realmente vale la pena tanto esfuerzo.

Una semana más tarde, mi hijo llega del colegio con una nota escrita a mano que dice: <kiero ir al baño>. Le pregunto de qué se trata. Me explica que ese día la profesora no le prestaba atención porque estaba trabajando con otros estudiantes, y como él necesitaba ir al baño, decidió escribirlo y pasarle el papel. Ese día, cuando quería ir al baño, no odió su vida. Lo miro con orgullo y le pregunto si puedo quedarme con la nota, que quiero mostrársela a mis estudiantes. Me dice que sí y luego se queda mirando por la ventana.

En el debate educativo actual, seguimos atrapados en una pregunta equivocada: ¿Por qué los niños no aprenden a leer y escribir al ritmo esperado? Este enfoque basado en el déficit sigue predominando en las políticas públicas chilenas, en las evaluaciones estandarizadas y, lo que es más preocupante, en la cultura escolar misma. Esta visión reduccionista impide reconocer las experiencias cotidianas de niños y niñas que practican la lectura y la escritura más allá de los márgenes escolares.

Mirar la escuela desde una perspectiva situada implica reconocer que no es un espacio neutro, sino un escenario atravesado por fronteras físicas, culturales e ideológicas. Desde un enfoque sociocultural, se propone comprender la lectura y la escritura no como habilidades técnicas universales, sino como prácticas sociales ligadas al territorio, la lengua, la cultura y la identidad. En este marco, desarrollar la lectura y escritura no es simplemente enseñar a decodificar un texto, sino generar condiciones para que niños y niñas puedan construir sentido desde sus propios referentes culturales y participar plenamente en la sociedad.

Este enfoque permite visibilizar experiencias que habitualmente quedan fuera del ámbito de la escuela formal. Las prácticas de lectura y escritura que los estudiantes realizan por iniciativa propia forman parte de su vida cotidiana y responden a sus intereses. Estas incluyen juegos de palabras, participación en redes sociales, videojuegos y la creación de contenido digital, en los que adaptan sus mensajes según el público e interactúan mediante comentarios. La lectura y escritura trascienden los libros y textos escolares, y se manifiesta en múltiples formatos, según las necesidades y el entorno social de cada estudiante.

Comprender la lectura y escritura como práctica social implica también cuestionar la idea de que la escuela es la única fuente legítima de conocimiento. Niñas y niños llevan saberes y prácticas desde sus comunidades al aula. Este proceso traspasa fronteras, no solo amplía las formas de participación en el aula, sino que permite redistribuir simbólicamente el poder del conocimiento. Así, la lectura y escritura ya no implican únicamente descifrar un texto impreso, sino también interpretar, narrar y escribir desde los propios saberes comunitarios.

En un contexto donde se debate el futuro de la educación pública, esta mirada ofrece una ruta alternativa. Una ruta que no comienza con nuevas pruebas o reformas curriculares, sino con una disposición más radical: escuchar y promover diálogo. Escuchar las voces infantiles, las lenguas ancestrales, las escrituras que circulan fuera del aula para promover la reflexión y dialogo al interior de las aulas y comunidades. Porque quizás en esos márgenes que el sistema ignora es donde se están gestando las claves para repensar una escuela que tenga sentido para quienes la habitan.