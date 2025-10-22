Voto obligatorio, multas, vocales de mesa y excepciones: Gobierno lanza campaña "Chile Vota Informado"

Desde el Estadio Nacional como lugar simbólico para la democracia, el Gobierno lanzó la campaña “Chile Vota Informado 2025” en el marco de la elección presidencial y parlamentaria del próximo 16 de noviembre.

El Ejecutivo busca promover el “decidir con responsabilidad” a la hora de sufragar, así mismo lo explicó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que “los procesos eleccionarios contribuyen al fortalecimiento de la democracia y por eso es que esto no se trata solo de que el voto que hoy día sea obligatorio (…) más allá de esa obligación, es un deber de nuestra ciudadanía defender y construir la democracia día a día”.

“Es un deber, por lo tanto, estar debidamente informado al momento de ir a cumplir con esta obligación. El deber de informarse es clave, una ciudadanía informada es una ciudadanía que aporta en la construcción de una democracia más fuerte, más robusta que permite ir desarrollando cada vez más una mejor vida para nuestros compatriotas. Por eso es tan importante para nuestro Gobierno, para las instituciones y esperamos también para el conjunto de la sociedad, esta campaña”, agregó la secretaria de Estado.

En la página chilevotainformado.cl están los datos oficiales del proceso, como la obligatoriedad del voto, las excepciones del misma, horarios de votación, entre otros.

Por su parte, la secretaria General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, reiteró detalles sobre la obligatoriedad del voto, que sufrió modificaciones en los últimos meses. “Los ciudadanos chilenos que no concurran a votar podrán ser sujetos a una multa que va entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre $35.000 y $105.000, salvo que se encuentren en alguna de las excepciones que establece la ley, por ejemplo, que se encuentren a más de 200 km de su lugar de votación, cuestión que tendrán que certificar mediante una constancia en Carabineros de Chile”, explicó.

Además, están dentro de las excepciones las personas que se encuentren fuera del país, enfermas o con licencia médica, que cumplan funciones de acuerdo a la propia ley electoral, todo aquel que esté inscrito en el Registro de Personas Discapacitadas o se encuentren afectados por un impedimento grave que deberá acreditar ante el juez de policía local.

La jefa de cartera también fue enfática en que “el Servel tiene un año para después de las elecciones remitir las nóminas de las personas que no han concurrido a ejercer el derecho a voto y ahí el Juzgado de Policía Local inicia los trámites respectivos, por tanto, es importante que todos puedan resguardar las constancias necesarias para efectos después de acreditar ante el juez el hecho de que estaban en alguna de las excepciones legales”.

Por su lado, la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, recordó que este sábado 25 de octubre se dará a conocer la nómina de vocales mesa, que puede revisarse a través de consulta.servel.cl. En este caso el periodo de excusas del 27 al 29 de octubre.

La máxima autoridad del Servel, también relevó importancia de informarse por canales oficiales en este proceso. “Sabemos también que hay un porcentaje importante de las campañas que se da en los medios digitales y en ese espacio se han detectado distintas situaciones de violencia, especialmente hacia las mujeres, así que hacemos un llamado a que esta campaña sea una campaña basada en el respeto y los principios democráticos y que por tanto tengamos un sistema informativo íntegro que sea un aporte a la democracia”, enfatizó.

En tanto, la ministra Vallejo conectó el propósito de “Chile Vota Informado” con la iniciativa “Aguanta, Chequea y Comparte”, subrayando la importancia de verificar la información antes de distribuirla. Advirtió que la propagación de desinformación perjudica la convivencia democrática, un riesgo particularmente crítico durante un proceso electoral y enfatizó que, si bien se debe garantizar la libertad de expresión, es fundamental proteger el debate democrático y asegurar que se base en datos veraces.