Chile pedalea al mundo: arranca el Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025

Con un espectáculo vibrante y una atmósfera de fiesta deportiva, se inauguró oficialmente el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en el Velódromo de Peñalolén, ante un recinto repleto que celebró la llegada de 38 delegaciones internacionales al corazón deportivo de Santiago.

La jornada comenzó con la presentación del músico Pedropiedra, quien interpretó sus canciones “Inteligencia Dormida” y “Vacaciones en el Más Allá”, encendiendo al público con una mezcla de ritmos indie, pop y experimentales. Luego, una coreografía inspirada en Armin, la mascota oficial del campeonato, sumó color y movimiento, mientras niñas y niños recorrieron la pista con banderas y bicicletas, simbolizando la unión entre deporte y comunidad.

Tras el espectáculo artístico, se dio paso a la ceremonia oficial encabezada por autoridades nacionales e internacionales. Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), destacó la trascendencia de este evento:

“El campeonato será una verdadera fiesta del deporte y de la excelencia. Pero más allá de las medallas, lo que buscamos es inspirar a niñas, niños y jóvenes para que encuentren en el deporte un camino de esfuerzo, disciplina y sueños posibles”.

A su vez, Israel Castro, director nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), valoró el esfuerzo conjunto que hizo posible la cita mundial: “Nuestro país ha demostrado que puede organizar grandes eventos deportivos con calidad y capacidad técnica. Que las 38 delegaciones que hoy nos visitan se lleven la mejor imagen de Chile y del espíritu de nuestro deporte”.

Por su parte, el subsecretario del Deporte (S), Álvaro Ipinza, puso énfasis en el impacto social del evento: “El deporte es una herramienta de bienestar físico y mental. Por eso seguimos trabajando por democratizar el acceso a infraestructura de primer nivel y acercar el deporte a todas las comunidades del país”.

Finalmente, el vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Enrico Della Cassa, cerró la ceremonia destacando el protagonismo de Chile en el escenario global: “El ciclismo chileno ocupa un lugar importante en el continente y en el mundo. Este campeonato es una muestra de unión, fraternidad y pasión. Que esta semana en Santiago sea una celebración del talento y la amistad entre las naciones”.

Con esas palabras, Della Cassa declaró oficialmente inaugurado el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025, dando inicio a cinco días de competencia que reunirán a los mejores ciclistas del planeta en una cita que promete marcar un antes y un después en la historia del deporte chileno.