Chile rompe dos récords nacionales en primera jornada del Mundial de Ciclismo Pista

Jornada inolvidable para el ciclismo nacional en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025, donde Chile batió dos récords históricos en persecución por equipos. Con un velódromo repleto y un ambiente de fiesta deportiva, las selecciones masculina y femenina lograron marcas que confirman el crecimiento sostenido del país en esta disciplina.

La cuarteta masculina, integrada por Jacob Decar, Diego Rojas, Cristián Arriagada y Martín Mancilla, detuvo el crono en 3:59.151, convirtiéndose en el primer equipo chileno en bajar la barrera de los cuatro minutos. Con este registro, superaron el récord nacional que databa de 2016, cuando Antonio Cabrera, Edison Bravo, Nicolás González y Diego Ferreyra habían fijado 3:59.154 en México.

Emocionado tras la carrera, Jacob Decar destacó la magnitud del logro: “Teníamos el objetivo de hacer el récord nacional y lo cumplimos, bajando los 4 minutos. Hacerlo en casa, con mi familia en la galería, lo vuelve especial. La gente ve la carrera, pero no siempre el trabajo de meses que hay detrás. Este era el primer paso que veníamos persiguiendo hace años”.

El deportista también valoró el proceso de consolidación del grupo: “Desde marzo trabajamos como equipo, partimos con la Copa del Mundo en Turquía, clasificamos al Mundial y hoy consolidamos la marca. Este equipo es joven; yo tengo 24 y soy el mayor. Esto recién empieza”.

En la misma jornada, la selección femenina —compuesta por Scarlet Cortés, Marlén Rojas, Aranza Villalón y Paula Villalón— impuso una nueva plusmarca nacional con 4:27.524, rebajando el récord anterior (4:32.178) establecido por la cuarteta junior en el Mundial de Luoyang 2024.

Para Scarlet Cortés, este resultado refleja el esfuerzo conjunto de la delegación. “Han sido meses de preparación y no ha sido fácil, pero estoy muy contenta. Que Chile esté presente en cada prueba es histórico. Este resultado es el inicio de cosas buenas para nuestras selecciones”, señaló.

Ambos equipos volverán a competir en las próximas jornadas en las pruebas de scratch, ómnium y eliminación, con la motivación de seguir haciendo historia y consolidar a Chile como una potencia emergente del ciclismo de pista en la región.