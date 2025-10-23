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“Del océano al verso. Las caracolas de Pablo Neruda”: un viaje entre poesía, ciencia y patrimonio

Publicado por el Archivo Central Andrés Bello, el texto ofrece una mirada única a las más de 8 mil piezas de la Colección Neruda, Monumento Histórico Nacional en 2009. El texto bilingüe, contiene textos, fotografías y reflexiones de especialistas.

Publicado por el Archivo Central Andrés Bello, el texto ofrece una mirada única a las más de 8 mil piezas de la Colección Neruda, Monumento Histórico Nacional en 2009. El texto bilingüe, contiene textos, fotografías y reflexiones de especialistas.

Cultura

En la Sala Museo Gabriela Mistral de la Casa Central de la Universidad de Chile se presentó el libro “Del océano al verso. Las caracolas de Pablo Neruda”, una publicación bilingüe (español-inglés) que ofrece una mirada inédita a la Colección Neruda, compuesta por más de 8 mil piezas y declarada Monumento Histórico Nacional en 2009.

Este nuevo volumen, en base a la donación que hizo el poeta a la U. de Chile en 1954, explora esta colección biológica desde una perspectiva interdisciplinaria, conjugando aspectos científicos, literarios e históricos, para poner en valor este patrimonio universitario.

En este contexto, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, destacó el rol fundamental que cumple la institución al custodiar un patrimonio que trasciende generaciones: “Ser guardianes de este legado nacional implica no solo preservarlo en las mejores condiciones, sino también ofrecer nuevas miradas que conecten la poesía con una conciencia ecológica, invitando a reflexionar sobre el planeta que queremos dejar a las próximas generaciones”.

Por su parte, la directora del Archivo Central Andrés Bello, Fernanda Vera, subrayó que esta publicación refleja el compromiso institucional con la actualización y difusión del patrimonio. “Esperamos que este libro sirva para acercarse al enorme valor y belleza que tiene esta colección de caracolas”, sostuvo.

Mesa de conversación durante el lanzamiento libro caracolas de Neruda.

Mesa de conversación durante el lanzamiento libro caracolas de Neruda. Foto: Alejandra Fuenzalida DIRCOM UCHILE.

El libro es una iniciativa que convocó a un equipo interdisciplinario para abordar la colección desde distintas perspectivas. En un panel de conversación en donde participaron Nathaly Calderón, coordinadora del Área de Educación del Archivo; Daniela Lehto, integrante del mismo equipo; y Cecilia Osorio, reconocida malacóloga y colaboradora del proyecto.

Durante el diálogo, se abordó la riqueza oculta en las caracolas que Pablo Neruda coleccionó y la forma en que esta afición fue parte central en su poética y su relación con el mar. “Neruda inicia con una mirada sensible hacia el mar y sus formas, que con el tiempo transitó hacia lo científico”, explicó Daniela Letho.

“Más que una visión ecológica, que es contemporánea, su aproximación comenzó por lo estético y luego fue interiorizando el mundo de las caracolas gracias a vínculos con científicos, como Carlos de la Torre y Huerta, su gran amigo y quien le regaló su primer conjunto de caracolas”, sumó.

Libro “Del océano al verso. Las caracolas de Pablo Neruda”.

Libro “Del océano al verso. Las caracolas de Pablo Neruda”. Foto: Alejandra Fuenzalida DIRCOM UCHILE.

La publicación no solo recopila imágenes y textos literarios, sino que también destaca el valor biológico y cultural de cada especie, invitando a una lectura más profunda del patrimonio natural asociado a la Colección Neruda.

Sobre esa línea, Nathaly Calderón explicó que el libro invita a valorar cada especie en su propio contexto, tanto biológico como cultural: “La propuesta del libro es pensar el patrimonio natural y cultural de forma integrada. Cada una de estas especies tiene un rol en el ecosistema, y su desaparición puede afectar a muchas otras”.

“Queremos que las personas puedan valorar a las especies por sí mismas y por el equilibrio que mantienen en la naturaleza”, señaló. La investigadora dio ejemplos como el Spondylus, conocido como “el oro rojo de los incas”, y la Tridacna, la almeja gigante que puede alcanzar un metro y medio de longitud y se encuentra hoy en peligro de extinción.

Nathaly Calderón coordinadora del Área de Educación y Mediación Cultural del Archivo Central Andrés Bello.

Nathaly Calderón coordinadora del Área de Educación y Mediación Cultural del Archivo Central Andrés Bello. Foto: Alejandra Fuenzalida DIRCOM UCHILE.

En tanto, Gabriel González, coautor del libro, destacó la naturaleza interdisciplinaria del proyecto, el “proceso de investigación fue un trabajo de dos o tres años que permitió re-observar la colección desde distintos enfoques”.

“Entendimos las caracolas como objetos culturales complejos, con historias de desplazamiento, de intercambio y de relación con el entorno. El libro busca abrir nuevas preguntas y pensar cómo, desde la tecnología actual, podemos seguir explorando este acervo”, comentó.

Esta nueva publicación se suma a las iniciativas de investigación y mediación que buscan acercar la colección a públicos diversos, fortaleciendo el diálogo entre arte, ciencia y memoria. Aunque por ahora la exposición no está abierta al público, quienes quieran profundizar pueden seguir la información a través de las cuentas de Instagram Archivo Bello y la Sala Museo Gabriela Mistral.

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