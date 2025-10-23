Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de Mayo de 2026


Fiscalía formalizará a cinco exmilitares por la marcha en que murió Franco Vargas

Michael Fritz Gervasoni, el excomandante de la compañía a la que pertenecía el conscripto de 19 años, así como el exteniente coronel Carlos Guajardo, serán formalizados por los delitos de apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio.

Michael Fritz Gervasoni, el excomandante de la compañía a la que pertenecía el conscripto de 19 años, así como el exteniente coronel Carlos Guajardo, serán formalizados por los delitos de apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio.

Justicia

La Fiscalía de Arica formalizará a cinco exfuncionarios del Ejército en el marco de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas de 19 años, ocurrida el 27 de abril del año pasado.

Según consignó Informe Especial, de TVN, será formalizado el excapitán y excomandante de la compañía a la que pertenecía Vargas, Michael Fritz Gervasoni, por los delitos apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio.

Además, al excomandante del Regimiento Blindado Nº 24 Huamachuco, el exteniente coronel Carlos Guajardo, se le imputarán los mismos delitos que Friz, mientras que el exteniente Björn Wohllk será acusado por apremios ilegítimos.

Asimismo, el exteniente Bastián Troncoso será formalizado por cuasidelito de lesiones y el exenfermero militar Manuel Zambrano por apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones.

Los hechos por los cuales serán imputados los exfuncionarios del Ejército ocurrieron en una marcha entre Putre y Pacollo, a más de 4 mil metros de altura.

Diversos testimonios indican que los días previos, los conscriptos fueron “aporreados”. Entre ellos estaba Vargas, quien el día de la marcha presentó molestias físicas y luego tres desmayos consecutivos.

De acuerdo con la autopsia, el conscripto presentó una miocarditis que se agravó por el estrés y la altura, lo que derivó en un cuadro respiratorio que terminó con su fallecimiento. Por estos hechos también resultaron 45 soldados con diversas lesiones.

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