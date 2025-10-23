Lara Goyburu por elecciones legislativas en Argentina: "Serán las más recordadas desde que recuperamos la democracia en 1983"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la cientista política, Lara Goyburu, se refirió al escenario político en Argentina de cara a las elecciones legislativas, lo que está en juego para el gobierno de Javier Milei y el rol del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios de este domingo 26 de octubre en el país vecino.

La también profesora universitaria explicó que siempre las elecciones de medio término o elecciones legislativas son una especie de “testeo de cuál es la marcha del gobierno nacional”, especialmente para las oposiciones.

Para la administración de Milei, a diferencia de sus antecesores, “esta elección ha sido planteada también como un plebiscito, el propio gobierno nacional le ha dado el tinte de un todo nada”, expuso la analista. Así, Goyburu destacó que: “En términos históricos, estaremos asistiendo a una elección legislativa que será la más recordada desde que recuperamos la democracia en 1983”.

El vínculo con Estados Unidos ha sido un punto relevante para el país trasandino, siendo clave el llamado “salvataje” de Donald Trump a Milei, que implica un acuerdo de swap de monedas por US$20.000 millones entre el Banco Central de Argentina y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Para Lara Goyburu, el salvataje viene a sumarse a un cúmulo de situaciones que vienen sucediendo en Argentina desde mayo. “En primer lugar, desde mayo la inflación está estabilizada en alrededor de un 2% y, sin embargo, la situación económica de las familias no mejora. Y ese es un dato importante a tener en cuenta (…) se rompió con eso de que controlar la inflación necesariamente significa una mejora económica”, aseguró.

Además, sumó los vetos presidenciales a leyes relevantes para la sociedad argentina, como las jubilaciones, salarios de hospitales y la emergencia en discapacidad, medidas que “tuvieron un rechazo de más del 65% de la población”.

“Sobre ese rechazo se empezaron a conocer algunas sospechas de casos de corrupción. Aparecen audios que vinculan a funcionarios, no solamente funcionarios de alto rango de la Presidencia de la Nación, sino que estaban a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pensemos el rechazo al veto y estos audios de sospechas de coimas en esa agencia, que vinculan directamente a la Secretaría General de la Presidencia”, agregó.

La cientista política añadió también el caso de distribución de fentanilo contaminado en varios hospitales y “en la provincia de Buenos Aires, el primer candidato a diputado nacional tuvo que renunciar por sospechas de vínculo con el narcotráfico”.

“Finalmente llega este rescate (el salvataje de Trump), con una puesta en escena bastante polémica, si se quiere. Con un presidente extranjero, con un tesoro extranjero interviniendo directamente la moneda argentina y con un presidente extranjero interviniendo en la política doméstica, interviniendo en una campaña de medio término y poniendo condiciones a la ayuda futura. No sabemos cómo va a impactar esto en la población, históricamente y de acuerdo a las mediciones de algunos colegas, pero también a mediciones propias sobre el mes de abril, la población se encuentra dividida”, analizó la experta.

¿Cómo se expresa la división en los votantes? Goyburu señaló a un “votante blando que optó por este gobierno allá por 2023, el viejo votante del pro, del expartido del expresidente (Mauricio) Macri, que en este momento no sabemos cómo se va a comportar, es el votante que no fue a votar en las elecciones de la provincia más importante, la de Buenos Aires y eso le implicó al gobierno perder esas elecciones provinciales por un porcentaje bastante alto, en el recuento final casi 16%”.

“Entonces, cómo se comporte ese votante, que aparte es un votante al que las cuestiones vinculadas a la transparencia, en la gestión y la estabilidad económica le importan mucho, va a ser la clave del resultado del próximo domingo”, adelantó.

Según la académica, el “soy yo o el kirchnerismo, dejó de funcionar” para el sector de Milei, vinculandolo a la condena de Cristina Hernández. Sin embargo, han florecido en el país otras opciones. “Lo que vemos es que frente al gobierno nacional, que todavía conserva un núcleo duro de votantes que son especialmente jóvenes, varones, menores de 40 años, aquel desencantado de la libertad avanza, hoy tiene una oferta bastante variopinta. De acuerdo a las investigaciones, podemos asegurar que no va a ir a votar por el peronismo, pero tiene otras opciones y esas opciones las tiene bastante fragmentadas”, explicó.

“Lo que podemos prever es que el Congreso que resulte de esta elección no va a ser uno donde la Libertad Avanza, el oficialismo nacional, obtenga la mayoría propia que necesita para gobernar, inclusive en el mejor de los escenarios eso no iba a suceder, probablemente gane menos bancas de las que tenía pensadas ganar en marzo (…) de todos modos va a fortalecer su bloque, pero sí o sí va a necesitar negociar con estos otros bloques que surjan de esa oposición variopinta”, añadió la experta.