Montserrat Díaz (CESC): La crisis de seguridad se soluciona “con políticas sociales de fondo”, no con más cárceles

En medio de la discusión en materia de seguridad en Chile, con recientes episodios y peticiones, como las presiones de las autoridades comunales para sacar adelante la Ley de Seguridad Municipal, el análisis pone el foco sobre cómo la violencia impacta en la sociedad.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la socióloga, Magíster en Criminología e investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, Montserrat Díaz, abordó este debate nacional: “Tenemos que hacernos la pregunta de por qué sentimos tanto miedo en un país donde la criminalidad no está desatada”.

Díaz se refirió en particular al caso del niño fallecido tras el accidente en Recoleta provocado por delincuentes y a las funciones de las respectivas instituciones en combatir esta realidad. “Históricamente han habido alternativas para hacer frente a la inseguridad o esto de hacer justicia por manos propias. Que podríamos hipotetizar que es el caso de esta persona que es alguacil, que es esta figura que existe como colaboradores activos en las policías. Pero que en ningún caso reemplazan legalmente la función policial”, explicó la investigadora.

“Chile establece claramente cuáles son sus policías. Quienes se encargan del control del delito, son Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Por eso la importancia de fortalecer a estas instituciones a través de la capacitación continúa, a través de dotarlos de mayor tecnología, de darles mejor información para focalizar el delito. Y que no hayan otras figuras o entidades que sientan la necesidad de tomarse la justicia por sus propias manos”, detalló Montserrat Díaz.

En paralelo, también se refirió a los discursos extremistas en medio de elecciones en materia de seguridad y cómo estos influyen en la sensación de crisis. “La literatura especializada, la academia, la experiencia comparada, son bastante claros en decir, y bastante consistentes, que el delito es un fenómeno multicausal. Y que en la mayoría de los casos responde a factores estructurales bien profundos”, aclaró.

“No se soluciona simplemente con medidas punitivas, como por ejemplo encarcelar más. Sino más bien con medidas que a lo mejor van a llamar más al intersector. Medidas sociales que aborden más las causas de fondo. Más allá de la candidaturas y propuestas específicas, lo relevante aquí es que las políticas de seguridad se construyan primero con una mirada técnica, integral, democrática y realista”, complementó Díaz.

En tanto, la investigadora se refirió al programa que el CESC está trabajando junto al Gobierno de Santiago para incentivar la denuncia en la Región Metropolitana. “El programa (…) responde al bajo nivel de denuncia frente a delitos en la región. Uno intuiría que menor denuncia se relaciona con menor comisión delictiva, pero no necesariamente es así”, comentó.

La Díaz explicó que la iniciativa tiene la meta de incrementar la tasa de denuncia, un objetivo que requiere una estrategia de largo alcance. Para lograrlo, detalló que se están implementando acciones muy específicas, como una campaña de sensibilización, capacitaciones a juntas de vecinos y el fortalecimiento de las capacidades de los comités vecinales y de seguridad.