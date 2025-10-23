Oficialismo se enreda por AC contra Diego Pardow mientras la UDI fija plazo para ingresar el texto

La búsqueda de responsables por el sobrecobro en las cuentas de electricidad se ha centrado en una nueva acusación constitucional en contra del ahora exministro de Energía, Diego Pardow. Por ello, la oposición anunció la presentación del texto acusatorio afirmando que el alza “tiene un origen claro y único” en la figura del frenteamplista.

La postura, en tanto, desde las colectividades de izquierda sigue sin moldearse del todo. Aunque hay quienes se abren a la posibilidad de revisar el libelo en contra de Pardow, las voces en contra postulan un uso político en período de campaña electoral. Lo último, tomando en consideración que, debido a los plazos, la acusación constitucional se estaría votando en la Cámara de Diputados y Diputadas a días de la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias.

Así lo manifestó el diputado Andrés Giordano (FA), quién cuestionó un nuevo uso de la herramienta acusatoria: “Insistir con una nueva acusación, a semanas de una elección, es derechamente un aprovechamiento político. La derecha intenta transformar un error técnico en una oportunidad electoral. Han perdido ocho acusaciones seguidas y siguen usando el Congreso como escenario de campaña”.

Palabras que coinciden con la postura del Partido Comunista, a pesar de las dudas iniciales planteadas por su presidente Lautaro Carmona. “La renuncia del exministro de Energía constituye una medida política correcta y suficiente”, expresaron en su comunicado.

Consultada por Radio Duna, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, apuntó también a una “utilización política al caso” y aseguró: “Si uno quiere aclarar o buscar culpables (…) el camino más correcto es una comisión investigadora, porque ahí uno puede recabar antecedentes, investigar y buscar causas”.

Sin embargo, dentro de la misma colectividad hay quienes dejan una puerta abierta para revisar el texto. Por ejemplo, en su participación en el panel de Radioanálisis, el diputado Daniel Melo profirió duras críticas al manejo del Ejecutivo. “Lo que tenemos es un fracaso rotundo del Gobierno en la gestión técnica y política del Ministerio de Energía en esta materia”, aseguró.

“Yo no soy de las personas que se cierran a por ningún motivo analizar la eventualidad de apoyar o no la acusación constitucional. Es un proceso que está en marcha, evaluaremos en su mérito, no conocemos el texto, vamos a ver si hay fundamentos o no para avanzar en ello”, aclaró Melo.

Su par, Nelson Venegas, miembro de la Comisión de Energía, aseguró que “como bancada del Partido Socialista estamos evaluando esta acusación constitucional”. No obstante, matizó sus palabras y se cuadró con Vodanovic al indicar que “es evidente que acá hay un aprovechamiento político, porque los verdaderos responsables son las empresas”.

¿Cuándo la oposición ingresará la AC?

En paralelo a las posturas encontradas en el oficialismo, la oposición avanza en la presentación del texto. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, informó que están “trabajando (…) con los equipos de la oposición para dejar presentada la acusación constitucional, ojalá el próximo día lunes, y desde ahí comienzan a correr los plazos”.

En esa línea, Coloma puso en duda que “se vote antes o después de las elecciones”. “Lo importante es que se asuman las responsabilidades políticas por haberle cobrado a los chilenos más de 250 millones de dólares en las cuentas de la luz”, señaló.

En tanto, su compañero de militancia, Jorge Alessandri, emplazaron esta jornada a que Pardow pueda “romper su silencio” sobre la reunión a fines de marzo de este año en China con parte de los propietarios de la empresa Transelec.

“El silencio del exministro no hace más que aumentar las sospechas sobre este viaje. No solo el gobierno sabía de este error desde hace prácticamente un año, sino que además Pardow se reunió con parte de los propietarios de la compañía en China. La pregunta es si hablaron sobre este asunto, en qué términos y qué acuerdos pudieron haberse alcanzado”, cuestionó.