“Pareciera una burla”: la dura crítica de Jara tras resolución del caso SQM

La candidata oficialista y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, expresó su molestia y decepción tras conocerse la resolución final del caso SQM, que absolvió a todos los acusados después de más una década de investigación.

“Lo de SQM, la verdad, me dio un poco de vergüenza con la ciudadanía. Encuentro que un caso tan escandaloso, que además destapó una relación muy inmoral entre la política y el mundo empresarial, termine en nada después de tanto tiempo. Parece una burla”, afirmó la abanderada de Unidad por Chile en una entrevista con Radio Futuro.

La exministra del Trabajo, añadió que, si bien respeta las decisiones judiciales, el resultado “impacta negativamente en la confianza ciudadana”. “No puedo cuestionar el fallo, pero sí decir que su efecto en la credibilidad pública es muy negativo”, puntualizó.

Crimen organizado y seguridad

Durante la conversación, Jara también abordó temas de seguridad y crimen organizado, advirtiendo que en Chile estas organizaciones “han aprovechado espacios de negocio ilícito” como el contrabando, el lavado de activos y el blanqueo de capitales.

En esa línea, la candidata planteó la necesidad de levantar el secreto bancario para fortalecer la persecución del dinero ilícito, y cuestionó la postura de la oposición frente a esta medida.

“No entiendo a la derecha chilena: dicen que van a combatir con mano dura al crimen organizado, pero cuando la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero piden herramientas concretas, se oponen. No los entiendo realmente, porque aquí el crimen organizado ha venido precisamente a blanquear activos, y eso lo demuestran los juicios”, sostuvo Jara.