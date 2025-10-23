Unicef sobre niños en Gaza: Sus vidas "van a cambiar para siempre"

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su preocupación por los niños y niñas de la Franja de Gaza, advirtiendo que 44 mil de ellos han perdido a su padre o madre y un 97% de sus escuelas fueron dañadas o destruidas.

La jefa de Unicef en la Franja de Gaza, Sonia Silva, afirmó en una conferencia de prensa que los niños y niñas del enclave palestino son las verdaderas “víctimas de la guerra” y sostuvo que sus vidas “van a cambiar para siempre” a raíz de “la violencia y un nivel de sufrimiento que no tienen precedentes”.

“Va a haber un antes y un después, y esto tendrá un daño psicológico, especialmente por el trauma causado por los bombardeos. Hay 44 mil niños que han perdido al menos a su padre o su madre y esto hay que abordarlo. Es importante la entrada masiva de ayuda, dar servicios de educación, protección y nutrición”, aseveró.

La representante de Unicef reveló que tras dos años en la Franja de Gaza, “a veces nos faltan palabras para describir el dolor y sufrimiento de los niños. Durante el conflicto, 28 niños morían al día. La Franja ha tenido un nivel de destrucción impresionante”, recalcó.

Además, Silva lamentó la destrucción del último hospital pediátrico que quedaba en la Franja: “Llevábamos más de 18 meses trabajando allí y apoyábamos al personal médico con equipamiento, ventiladores, fototerapia y plantas de oxígeno”.

“Nos preocupa el tema de los servicios básicos. Es importantísimo el tema del agua y de la nutrición. El 80 por ciento de los servicios sanitarios se han visto afectados y estamos tratando de realizar una campaña de vacunación y nutrición. En agosto se declaró la hambruna en la ciudad de Gaza y más de 20 mil niños se encuentran en riesgo de desnutrición. Es importante para nosotros agilizar los servicios”, puntualizó.

Por su parte, la especialista en educación de Unicef, Jane Courtney, alertó que el sistema de educación está al borde del colapso, con “un 97% de las escuelas dañadas o destruidas y el 92% necesita una reparación completa”.

De acuerdo a Courtney, hay “cerca de 100 mil niños que están desesperados por volver a la escuela”. “Esperamos que esto pueda hacerse de forma permanente y se les pueda ofrecer la educación necesaria (…). Para estos niños, como en otras partes del mundo, el colegio representa la idea de estar con los amigos y necesitan saber si esto es estable”, manifestó.

“Quieren cosas simples, como un folio y un lápiz y ahora mismo esto se les está negando. Necesitan materiales. Hay niños escribiendo incluso sobre los pupitres o en la arena, en el exterior”, zanjó.