Alejandra Carmona y libro "Jeannette": "Yo también me hago esa pregunta ¿qué hace ella en el Partido Comunista?"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la periodista Alejandra Carmona López, coescritora de la autobiografía de Jeannette Jara, se refirió a la construcción del libro y a detalles relevantes de la historia de la candidata presidencial del oficialismo.

“Jeannette: Su desconocida vida y su irrupción en la política chilena”, publicado por Editorial Planeta, se construyó en base a una serie de conversaciones con la ex ministra del Trabajo. “Yo pensaba que iba a ser más difícil o que iba a ser imposible hablar, por ejemplo, de temas biográficos (…) como la muerte de su esposo o las tensiones dentro del Partido Comunista por su candidatura. Finalmente fue más fácil conversar acerca de esos temas, o sea, más fácil dentro de la dificultad que tiene abrir temas como estos”, sinceró la también académica.

A raíz de la construcción del libro, Alejandra confirma que Jara “viene de la calle, no es una persona que viene de la elite” y cuenta su paso por colegios públicos y sobre su periodo como allegada, por ejemplo. “Eso es real, no lo cuenta solo ella, también lo cuentan algunos de sus parientes, amigos, con los que conversé para alimentar historias que a veces no se recuerdan tan fácilmente”, aseguró.

“Es un personaje público relevante de la centro izquierda, que quizás uno no esperaba, porque la élite política es transversal. Encontramos tanto en la derecha, como en la izquierda o en el Frente Amplio, gente que viene de buenos colegios, en general. Entonces ella se levanta como esta figura y habría que preguntarse, ¿por qué una figura como esta tiene la posibilidad de aparecer?”, señaló la periodista.

Desde ese punto de vista, para Carmona, a pesar de que Chile quiere seguridad y mano dura, “también quiere equidad, justicia social, que eso se vio, independiente de lo que uno piense, en el estallido social. Ahí hay un germen, una sustancia en la ciudadanía y yo creo que un personaje de la calle, también se ve reflejado en este deseo”.

Sobre las críticas a Jara por apelar a su historia personal, Carmona señaló que “hay gente que dice que ella se hace la víctima contando este tipo de cosas. Y también esto es súper personal, pero yo me pregunto si han ido a las poblaciones, si les tocó estudiar en colegios públicos o trabajar de promotora los fines de semana, porque en el fondo es una realidad que se vive muchísimo en las poblaciones, en las villas, en los sectores menos acomodados, o sea, que la gente se tenga que pagar parte de su estudio o lo cotidiano, desde muy chicos”.

“Esa es una realidad de Chile: ella la refleja en su propia biografía y también se cuenta en el libro. Por eso, cuando dicen que se hace la víctima, es como no comprender la realidad que se vive en muchos sectores de Chile. En la mayoría, diría yo”, aseveró.

Relación con el Partido Comunista

Respecto a las diferencias de la candidata con algunos de los principales dirigentes de la tienda en que milita, la coautora aseguró que Jara “ha sido súper sincera y fuerte cuando dice que es la candidata de la centro izquierda y no del Partido Comunista (PC), luego de haber recibido varias declaraciones de parte de Jadue, por ejemplo, o del mismo Lautaro Carmona. También se cuenta en el libro sobre un WhatsApp que circula con ocho puntos donde se dice por qué Jeannette Jara no es comunista. Ahí está esa tensión y ella ha dicho que es la candidata de la centro izquierda, igual representa a la socialdemocracia”.

“Yo creo que eso tensiona muchísimo el discurso y el alma del Partido Comunista. Es el principal conflicto que hace que esta relación o este vínculo sea tan conflictivo, porque uno podría pensar que el partido de Jeannette Jara podría apoyarla en una candidatura presidencial, pero todos hemos visto públicamente que no es así y yo creo que es por esto, que pese a que ella no lo dice, sí representa la social democracia”, señaló.

Sobre los cuestionamientos a la militancia de Jara en el PC, Carmona afirmó que “uno se puede preguntar, bueno, si ella representa las ideas de la socialdemocracia, ¿qué hace en el Partido Comunista? (…) Yo creo que ella ha sido categórica en decir que ella en una eventual presidencia gobernaría desde la centro izquierda y no desde el Partido Comunista. Eso explica muchas cosas que quizás no se dicen, pero yo también me hago esa pregunta, ¿qué hace ella en el Partido Comunista?”.

Finalmente, sobre la biografía y el origen socioeconómico de Jeannette Jara, la periodista aseguró que “cuando es noticia quiere decir que no pasa nunca, que en el fondo es una rareza. Yo creo que sí es noticia, porque forma parte de su biografía y también porque ha sido su relato de campaña, que no es una manipulación, para nada, sino que tiene que ver con la honestidad con la que ella puede contar cómo se vincula esa propia biografía con los deseos de justicia social o de ciertas políticas públicas”.