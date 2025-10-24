Aumenta presión de Trump sobre Venezuela: EE.UU. despliega su mayor portaaviones en el Caribe

En medio de un incremento significativo de efectivos militares estadounidenses en la zona, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dispuso el traslado de un grupo de ataque de portaaviones, que actualmente se encuentra desplegado en Europa, hacia la región del Caribe.

Según un comunicado publicado en X por el secretario de prensa del Pentágono, Sean Parnell, el grupo de ataque Gerald R. Ford y su ala aérea asociada tienen como misión “desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcotráfico”.

Este notable reforzamiento militar ha generado interrogantes acerca de las verdaderas intenciones del Gobierno de Donald Trump en la región. Si bien la administración ha reiterado que la presencia militar se enmarca en una campaña contra el narcotráfico, el jefe de la Casa Blanca también habría estado sopesando la posibilidad de realizar ataques dentro de Venezuela, como parte de una estrategia más amplia para minar la posición del líder Nicolás Maduro, de acuerdo con información de CNN.

Cabe destacar que el Ford, un portaaviones de primera clase, es considerado por la Armada como el buque de guerra más grande jamás construido en el mundo.

Hegseth informó que Estados Unidos ejecutó un ataque nocturno contra una embarcación que, según sus declaraciones, era operada por un cártel de la droga y estaba dedicada al tráfico de narcóticos en el Caribe. Este último incidente, que según Hegseth resultó en la muerte de seis personas, eleva a 10 el total conocido de embarcaciones atacadas y a 43 el número de fallecidos desde que Estados Unidos dio inicio a esta campaña el mes pasado.