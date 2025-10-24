Don Carter y el regreso del conservadurismo: "Si sale Kast voy a tener que guardarme un buen tiempo"

Cinco décadas de trayectoria representan un hito para la carrera de cualquier artista. En Chile, Juan Alcayaga, destacado actor y humorista de la escena criolla, es uno de esos talentos que han logrado sostener su éxito y vigencia con el paso del tiempo, encantando incluso a los públicos más jóvenes.

Lo último, Alcayaga, conocido popularmente como Don Carter, lo ha podido constatar en carne propia. “Cuando me dijeron ‘hagamos sus 50 años de comedia en el Caupolicán‘ yo respondí que no, que no lo llenaría”, recordó entre risas sobre las primeras posibilidades de celebrar esta instancia. “Pero cuando me invitó el Edo Caroe al Movistar Arena y vi el recibimiento que tuve…. Fueron las cinco noches, cada una con cerca de 12 mil personas, y ahí me dije que sí. Me di cuenta de que la gente me quiere, que les gusta lo que hago. Y ahí me atreví. Después, con Luis Slimming, lo mismo. Tengo esa suerte y, gracias a Dios, ahora ya tenemos prácticamente lleno el teatro del sábado”.

De hecho, y a pocos días del 25 de octubre, quedan las últimas entradas disponibles para acompañar a Don Carter en la que se perfila como su presentación más importante en solitario. Evento que, además, contará con la transmisión en vivo de Estudios Neverland, productora fundada por Caroe y que permitirá que miles de personas puedan ser parte de este hito desde cualquier parte del mundo.

Pero el interés de los muchachos detrás de Neverland no es casual. Durante los últimos años, la camada de humoristas representada por figuras como Slimming, Ignacio Socías y el mismo Caroe han puesto en valor el legado de comediantes tan fundamentales como Alcayaga, Iván Arenas (el Profesor Rossa), Álvaro Salas y Felo. Esto, a través de homenajes e incluso espacios de conversación como el programa de YouTube “Entre broma y broma“.

“Todos me nombran y con mucho cariño, y me encanta lo que hacen. En lo que se refiere a Caroe y Slimming, hacen un humor inteligente, donde dicen lo que muchos piensan pero no se atreven a decir. Y son entretenidos. La verdad es que si están en ese lugar es porque realmente se lo merecen”, compartió Don Carter.

De las tablas al Caupolicán

La figura de Alcayaga terminó de imprimirse en la cultura popular del país gracias a sus personajes en programas televisivos tan emblemáticos como “Jappening con já” y “El mundo del Profesor Rossa“. Aunque lo cierto es que su primera vocación estuvo en las tablas.

Una pasión que nació en sus años como estudiante: “Tengo los más lindos recuerdos porque, en esa época, la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile estaba catalogada como una de las mejores de América Latina. Teníamos muchos compañeros que optaban por estudiar aquí, en Chile. Tuve compañeros argentinos, un brasilero, un peruano, otros de Centroamérica… De diferentes nacionalidades. Había un cupo para ellos y otro para los chilenos”, recapituló.

“En ese tiempo no existían más universidades, excepto la Católica, que tuvieran la carrera. No es como ahora que cualquiera tiene actuación, pensando en que Chile no necesita tantos actores. Tuve grandes profesores, y lamentablemente me pilló el golpe ahí. Nos cerraron la escuela y después, como al año, la volvieron a abrir, pero no era lo mismo“, compartió sobre el momento en que la junta militar liderada por Augusto Pinochet intervino en la institución estatal, en una realidad que afectó a varios de sus colegas del medio, como el actor Patricio Torres.

“Los profesores que tuvimos después eran un chiste”, confesó. “Menos mal que a mí me quedaba el último año. Tuve la suerte de estudiar con los grandes docentes que teníamos antes, porque todos se exiliaron, tuvieron que irse. Piensa que el profesor de actuación que yo tenía era un iraní que había estudiado en el Teatro de Arte de Moscú. Y lo mejor de todo es que en ese tiempo la universidad era gratis. El Estado se hacía responsable de tu educación, pero no podías farrearte la carrera tampoco. Tenías que sacarte buenas notas y no quedar con ramos, tener buena asistencia. Era fundamental”.

Esa rotura en la escuela se vio reflejada, por ejemplo, en que sólo siete alumnos de su generación se titularon. Aun así, su vocación por el teatro no decayó: “Cuando entré quería hacer teatro. La televisión estaba en pañales y había una que otra teleserie. En cambio, los cabros de ahora postulan a teatro para salir en televisión. Ahí es donde queda la crema porque no hay tanto cupo”.

Tanto así, que los primeros trabajos de Alcayaga fueron, justamente, en el Teatro Nacional Chileno (TNCh) para montar la obra “Rancagua 1814“, aunque los obstáculos por la contingencia política del momento persistieron. “Alcancé a ensayar como un mes y de repente los milicos suspendieron la obra porque decían que falseaba la historia. Y justo un amigo me dice ‘oye, van a montar «El violinista en el tejado», el Casino Las Vegas se inaugura con eso’, pero yo no estaba acostumbrado a la audición”.

Lo que Don Carter no sabía es que ese sería el momento que determinaría su futuro. “La verdad es que me dio lata, así que le dije ‘si querís yo te acompaño’. Fuimos y, como estaba al lado de él, cuando salió alguien me dice: ‘Tú’. Le respondí: ‘No, no estoy incluido”, pero me empuja y entro. Así que hice la audición y quedé. Mi amigo no”, soltó risueño. “Entré al Casino Las Vegas a hacer ‘El violinista en el tejado’, específicamente el papel del rabino. Fue ahí que me vio el Chino Pedrero y me llevaron al ‘Jappening’ a hacer un personaje que se llamaba Churrugustiaga. Y desde entonces he tenido la suerte de que no he parado”.

Así, y junto a otros proyectos infantiles como “El mundo del Profesor Rossa“, de pronto quedó instalado en ese mundillo, “pero siempre muy ligado a la comedia. Después estuve 16 años en Canal 13 haciendo ‘El Profesor Rossa’, que es lo que más la gente se recuerda, pero independientemente de eso también he hecho harto teatro. Y cuando me echaron de la Católica, del Canal 13, pensé, bueno, provengo del teatro, así que vuelvo al teatro. Armé mi propia compañía, que se llamaba Serotonina, y hacíamos pura comedia. Ahí monté ‘El circo de Chamorro‘. Escribía, dirigía y hacía todo. También con la suerte que les gustó, así que el Banco del Estado me compraba todas las obras y las llevábamos por Chile”.

La irreverencia en un país cartucho

Sin embargo, todavía faltaba que la vida de Don Carter diera el giro más importante. El 2002, y luego de que se publicara un video suyo junto al Profesor Rossa y Guru Guru saliéndose de sus personajes infantiles, el mundo del humor para adultos comenzó a perfilarse como un nicho al que valía la pena apuntar.

“Una vez que ya pasó el tiempo, nos juntamos con Iván (Arenas) y el Guru (Claudio Moreno) y decidimos hacer lo que ya hacíamos. Pero como había salido el video prohibido, hacerlo más para mayores. Pensamos en que los cabros que nos veían ya tenían 20, 25 años, así que nos propusimos que ahora fuera cochino“, compartió sobre la idea que derivó en “La mansión del Profesor Rossa“.

Otro éxito que, esta vez, llegó de la mano de la televisión por cable: “Fue la mejor etapa nuestra porque hacíamos los libretos sin ningún problema. Nunca nos pusieron ningún problema de vetos o algo por el estilo, y hasta el día de hoy tengo entendido que Vía X sigue en esa onda. Después, entre giras y cosas con el Profesor y el Guru, me tuve que retirar del teatro, y de repente aparecimos en ‘Mentiras Verdaderas’, cuando nos echaron de Vía X”.

“Eso sí que fue sorpresivo para mí”, confidenció Alcayaga. “Siempre conté chistes, pero como todo el mundo los cuenta, en un asado. Y tuve que decir uno de curas. No iba preparado. Nos llevaron a Iván y a mí para una entrevista sobre por qué no habíamos seguido con ‘La Mansión Rosa’. Y coincidió con que el animador estaba de cumpleaños e hicieron una ronda de chistes. Yo, por sacármela, porque me daba pudor contar chistes, le digo: ‘No, es que mis chistes son demasiado groseros’, y la respuesta fue ‘aquí los chistes son sin censura‘. Tiré uno y fue trending topping en redes sociales. No tenía ni idea qué era eso”, afirmó con una carcajada.

“Estamos en eso y me dicen ‘Don Carter, por favor, prepárese otro chiste, vamos al aire’. Y pum. Nos pusimos de acuerdo con Iván para que él contara los chistes largos y yo los chistes más cochinos. Esa fue la génesis de Don Carter triple X“, sumó.

Y aunque el cariño le ha llegado de forma transversal durante estos 50 años, también reconoce que hay sectores en que su humor no calza del todo. Escenario donde el incidente con la Universidad Católica de Temuco fue ilustrativo. “Lo más increíble de esto es que fui al Aula Magna de la Católica y se llenó. Y como se llenó, decidimos buscar otra fecha. Pero tuvimos que agendar una mucho después. Se empezaron a vender las entradas en la ticketera y de repente nos escriben diciendo que el gran canciller bajó la cosa porque no iba con la línea editorial de la universidad“, comentó sobre ese incidente.

“Como ya habíamos vendido en la ticketera tuve que hacer un video y decir que podíamos devolver la plata o asegurarles un puesto en el show que finalmente hice en el casino. A raíz de eso, un periodista me llamó y lo interpretó como que me habían hecho censura. Pero le dije que para mí no era una censura, es ser cartucho. Censura para mí es que me tomen el libreto y me digan ‘esto no, esto no, esto no’. Aquí ni siquiera sabían lo que iba a hacer y ya me habían bajado el show. Entonces, es cartuchismo nomás”, clarificó acerca de las reacciones a ese episodio, que luego se repitió con una presentación de la comediante Paloma Salas.

Todas esas vivencias lo llevan a concluir que, en la actualidad, Chile también se ha visto influenciado por la ola de conservadurismo que hoy azota a gran parte del mundo. “Somos una sociedad conservadora, pero nos fuimos al chancho. Para lo que yo hago, si sale Kast voy a tener que guardarme un buen tiempo. Porque las empresas a fin de año hacen muchos shows, y no te imaginas cómo me llaman. Pero ahora van a decir ‘no, este hueón está vetado’. Esa es la lata”, afirmó.

Palabras que se condicen con las declaraciones que el mismo Don Carter dio hace un tiempo, haciendo referencia a que, en Chile, suceden cosas más “ordinarias” que contar chistes subidos de tono: “Lo más terrible es que cuando se votó la ley del divorcio los primeros del Parlamento en usarla fueron los dos hueones que votaron en contra. Allamand y la Cubillos, porque los dos eran casados”.

“Ahora están calladitos los hueones, con cuea dicen algo sobre el aborto. Antes la gente escuchaba a estos hueones, po’. Y ahora están tan desprestigiados”, agregó. Algo que, en parte, explica su decisión de no ir al Festival de Viña. “No iría ni aunque me regalaran. Ya fui dos veces a Olmué. Yo quiero terminar con mis 50 años aquí, en el Caupolicán, y no a medias en Viña. Ahí estoy expuesto a que me pifien porque, primero, es un escenario bien difícil. Y segundo, al público van muchas familias. Y no puedo salir a hablar de la cintura para abajo así, carepalo. También hay que tener límites. Siempre me dicen ‘pero si a ti no te van a pifiar’, pero no, compadrito”, cerró Alcayaga.