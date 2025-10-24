Los Benjamines celebran 15 años de cuecas

Con quince años de trayectoria y tres discos editados, el conjunto Los Benjamines se prepara para celebrar en grande su recorrido por los distintos rincones del canto, la fiesta y la cueca chilena. Nacidos en 2010, el grupo ha consolidado una propuesta musical que combina las raíces tradicionales del género con una identidad propia, marcada por la intensidad, el ritmo y un espíritu festivo.

Desde sus inicios, Los Benjamines han construido un repertorio que realza la riqueza artística de la cueca y sus diversas formas de expresión. Con los discos “Del canto que trajo el moro” (2013), “De noche y de amanecida” (2015) y “Cantores” (2022), el grupo ha recorrido gran parte del circuito santiaguino y regional, participando en eventos y festivales en San Felipe, Colchagua, Valparaíso y distintos parques y espacios culturales de la capital.

Para conmemorar sus quince años “pandero en mano”, la agrupación realizará durante noviembre una serie de actividades y presentaciones especiales. El primer festejo será el sábado 1 de noviembre en Pupuya Restaurant (San Ignacio de Loyola 1955, Santiago Centro), donde ofrecerán un concierto de larga duración que repasará lo mejor de su trayectoria. Ocasión en que contarán con la participación del destacado bolerista porteño Demian Rodríguez.

La celebración continuará el viernes 28 de noviembre en el tradicional Huaso Enrique, ubicado en el corazón del Barrio Yungay, en una jornada que promete nuevas sorpresas y colaboraciones especiales. Cabe destacar que la banda también se encuentra preparando otros hitos conmemorativos que serán anunciados próximamente a través de sus redes sociales.