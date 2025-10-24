Los Jaivas dedican emotivo homenaje a René Olivares, el “sexto jaiva” y creador de su universo visual

La música de Los Jaivas resonó entre los andenes de la estación Puente Cal y Canto este miércoles, pero no era un concierto cualquiera. Frente al mural en honor a los 60 años de la banda, los músicos se reunieron para un homenaje cargado de emoción: despedir a René Olivares, el artista que durante cinco décadas tradujo su sonido a imágenes y que falleció este 13 de octubre a los 78 años en París, ciudad donde residía.

Conocido cariñosamente como “el Jaiva de cara desconocida” o “el sexto jaiva”, Olivares fue el creador de algunas de las portadas de discos más icónicas del grupo, como el “El Indio” (1975) y “Alturas de Macchu Picchu” (1981), además del logo de la banda. Su obra más reciente y de mayor escala los tiene a ambos unidos para siempre: el mural de 30 metros de largo por 6 de alto que pintó en 2023 en dicha estación de la Línea 3 para conmemorar los 60 años de Los Jaivas.

“Estamos aquí para homenajear la vida, todo lo que René dejó hecho para nosotros, para la humanidad, para el universo”, dijo una visiblemente conmovida Juanita Parra, baterista de la banda. “Él entregó colores. René hizo posible que la música de Los Jaivas se pueda ver, que es un acto de magia el cual le agradecemos”.

“Es superfuerte haber estado con él por tanto tiempo… y aceptar que todos partimos. Y ahora le tocó a René”, agregó. “Le pusimos música para que baile, ahora que es un espíritu más libre que nunca”.

El “sexto jaiva” de la pintura

El legado de René Olivares (Santiago, 24 de diciembre de 1946 – París, 13 de octubre de 2025) está indisolublemente ligado a la identidad visual de Los Jaivas. Su pincel capturó la esencia andina, cósmica y chilena que la banda exploraba en sus composiciones.

“El mural de los 60 años que está puesto aquí en la estación de Cal y Canto, lo diseñó, lo pensó, lo creó René Olivares”, recordó Mario Mutis, bajista y voz emblemática del grupo. “A él se le ha llamado el sexto jaiva porque lo que Los Jaivas hicieron creativamente en la música, René Olivares lo hizo en la pintura. Expresó en pintura lo que nosotros expresamos en la música”.

El mural no solo es un tributo a la trayectoria de la banda, sino que, como destacó Juanita Parra, también rinde homenaje a la historia del lugar. “El camino del inca que llega hasta acá, porque efectivamente el camino del inca pasaba por este mismo lugar”, explicó.

Un adiós en su obra magna

El homenaje se realizó precisamente en el lugar donde Olivares, durante 2023, trabajó personalmente para dar vida a su obra monumental. Para los integrantes de la banda, fue la forma más natural de decirle adiós.

“Estamos haciendo un pequeño homenaje a su trayectoria, a su vida, a su creatividad y a todo lo que nos entregó durante su vida”, expresó Mutis. “Lo vamos a extrañar muchísimo y lo vamos a necesitar muchísimo también en el futuro”.

Entre los acordes de sus temas más conocidos, que sirvieron de banda sonora para la despedida, el mensaje fue claro: mantener vivo su legado. “Queremos que todo el planeta conozca tu arte que está aquí plasmado en este mural. Gracias, René”, concluyó Juanita Parra, dirigiendo sus palabras al amigo que, desde ahora, seguirá presente en cada color y cada forma que dejó impregnados en la historia de la banda.