Matthei tras recibir apoyo de personeros de la ex Concertación: "Lo nuestro no es de derecha ni de izquierda"

“Nuestra opción por Chile”. Así se titula la carta firmada por un grupo de más de cien personeros de centro izquierda, en la que expresaron su apoyo a la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demóocratas, Evelyn Matthei.

La misiva lleva los nombres de varias figuras de la ex Concertación, como los ministros de Michelle Bachelet, Rene Cortázar e Isidro Solís, y de la administración de Ricardo Lagos, Mariana Aylwin y Jaime Ravinet. Estos últimos, recalcaron que el respaldar a Matthei no significa renunciar a sus principios.

“Expresamos nuestro apoyo a Evelyn Matthei, por considerarla la mejor opción para liderar un Chile que recupere la confianza en sí mismo, en su democracia y en un futuro compartido. Reconocemos que Matthei proviene de un sector distinto al nuestro, con trayectorias y posturas que hemos cuestionado, sin embargo, creemos que el país enfrenta una encrucijada que exige responsabilidad, apertura y trascender las trincheras ideológicas”, sostuvieron.

Consultada sobre la carta, la propia Evelyn Matthei valoró el gesto, afirmando que su proyecto va más allá de las ideologías: “Esas personas que firmaron, yo se los agradezco de corazón. Yo creo que Chile está con tantos problemas que necesitamos a toda la gente de buena voluntad, de todos los sectores posibles, para sacar a Chile adelante”, estimó.

Asimismo, planteó que su proyecto “no es político, lo nuestro no es de derecha ni de izquierda ni de nada, lo nuestro es el orden y que Chile salga adelante y ahí, todos los que quieran ayudar están bienvenidos”, agregó.

Desde la vereda opuesta, el secretario del PPD, José Toro, no le dio mayor valor a la carta de personeros de centro izquierda ni tampoco consideró que esto pueda tener efectos en la candidatura de la carta oficialista, Jeannette Jara.

Toro argumentó que varios de los firmantes ya habían expresado su postura previamente, que están militando en Amarillos o Demócratas. Además, acusó que se trata de una estrategia de Matthei, frente al actual escenario electoral.

“Creo que tiene que ver con cierto espacio de desesperación de la candidata de Chile Vamos que sabe que está acorralada, que Kaiser la puede pasar, que no logra subir a José Antonio Kast. Por tanto, necesita hacer alguna acción que permita motivar aún más la candidatura”, opinó.

Por su parte, la senadora y vocera del comando de Jeannette Jara, Alejandra Sepúlveda, señaló que “cada persona tiene el derecho a elegir” pero que, al mismo tiempo, se debe considerar que “están en juego tantos derechos sociales, tantas conquistas que se han realizado fundamentalmente en pro a nosotras, las mujeres”.

“Frente a una eventual segunda vuelta, donde esté nuestra candidata Jeannette Jara y José Antonio Kast, es indispensable la unión, es indispensable este tronco que hemos formado en los derechos sociales, en las conquistas de nosotras las mujeres, la diversidad sexual, etc. Todos los que pertenecemos a este tronco en común, invitamos a fortalecer y a votar por nuestra candidata Jeannette Jara”, instó.

¿Matthei contará con el apoyo de Frei?

En la carta de apoyo a Matthei el gran ausente es el expresidente Eduardo Frei, a pesar de que el militante de la Democracia Cristiana (DC) ha criticado la decisión de su tienda de apoyar a Jeannette Jara.

“Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano, solo con fines electorales”, advirtió Frei, a inicios de agosto.

Lo anterior, ha dado pie para un sondeo de parte del comando de Evelyn Matthei para conseguir el respaldo del exmandatario. Sin embargo, la presidenciable de Chile Vamos señaló que personalmente no ha le solicitado apoyo.

“No me atrevería nunca, jamás, a pedirle a un expresidente de la República que haga una cosa o que haga la otra. Los expresidentes de la República, se llamen cómo se llamen, sean del partido que sean, merecen respeto y no manosearlos públicamente”, declaró.