Ministerio de las Culturas confirma récord en la participación de instituciones para la Noche de Museos

Este viernes 24 de octubre se celebrará una nueva edición de la Noche de Museos. Iniciativa encabezada por el Ministerio de las Culturas que retornó el 2024 a seis años de su última versión, y que permitirá a la ciudadanía acceder a diversos espacios e instituciones que no solo funcionarán con un horario extendido, sino que también contarán con actividades especiales y entrada gratuita.

En ese contexto, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, confirmó que este 2025 “estamos cumpliendo el récord de participación de instituciones que se han inscrito para poder abrir sus puertas”.

“Para nosotros es fundamental cómo la actividad patrimonial convive con la vida nocturna que se va a generar en torno a ellos, cómo se imaginan. En esta nueva versión tenemos más de 280 espacios de museos y centros culturales a lo largo de todo el país para que podamos vivir esta nueva fiesta, lo que va en línea con el aumento de participación que han tenido las últimas actividades del sector patrimonial en nuestra institución”, agregó la autoridad.

Lo anterior, apelando especialmente a la calurosa acogida que ha tenido el Día de los Patrimonios en el último lustro: “Es la fiesta cultural de Chile. Así lo demuestran las personas con su activa participación en estas instancias, pero también cada uno de los espacios que, de manera muy generosa, nos permiten desarrollar este tipo de iniciativas de cara a la ciudadanía y, por supuesto, con una coordinación entre muchas instituciones“.

Una de ellas, el Ministerio de Transportes, que dispuso de varias medidas para facilitar la llegada de las y los participantes a distintos puntos emblemáticos de la vida cultural de la ciudad. “Entendemos que los servicios de transporte público son fundamentales para todo tipo de eventos, y en ese sentido nos encanta poder acompañar a otros ministerios cuando tienen que llevar adelante iniciativas que contribuyen a nuestra sociedad, a tener una mejor calidad de vida, y en la cual la movilidad juega un rol relevante”, expresó el ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz.

“Hoy estamos nuevamente con el Ministerio de Culturas, con el cual normalmente hacemos este tipo de actividades, de modo de contribuir a que el transporte público sea una forma de acudir a los eventos culturales, al mismo tiempo de celebrar todo aquello que nos enorgullece en materia de cultura y patrimonio”, enfatizó el ministro Muñoz.

En concreto, detalló que la institución dispuso de “un servicio especial de buses para visitar una serie de museos desde el Barrio Lastarria, el Centro Histórico y el Barrio Yungay. Este es el servicio 598, que va a tener tres buses especialmente brandeados, además, con un adhesivo especial que nos permite distinguirlos, y que va a estar circulando entre las 19:30 y las 23:00 horas para que las personas puedan acudir en forma conveniente. Va a pasar, por ejemplo, por el Palacio de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional, el Palacio Pereira, el Museo de Historia Natural y también el Museo de Arte Contemporáneo”.

Aun así, Muñoz enfatizó en que “nuestra red de transporte público de Santiago cubre toda la ciudad, y por lo tanto permite visitar, con sus recorridos normales y con nuestro Metro, los distintos eventos que se van a estar generando hoy en la ciudad. De hecho, en el Museo Interactivo de Las Condes tenemos muy cerca Apoquindo y Providencia, con la estación de Metro El Golf, que está disponible para poder hacer de este lugar un espacio accesible para toda la comunidad”.

La referencia hecha por el ministro al espacio cultural ubicado en Las Condes no es casual. Esto, pues será el único del sector oriente que se unirá a la Noche de Museos. “El Museo Interactivo de Las Condes cumple una década, en la que nos hemos dedicado a expandir la ciencia, la tecnología, la educación y las artes. Pasamos de ser un museo 100% educativo a uno que trae arte digital, ciencia y tecnología. Por eso estamos muy contentos de participar en esta instancia con la exposición de Auroras Boreales de Cari Letelier, una astrofotógrafa chilena que nos va a deleitar con una colección de arte inmersivo maravilloso, que además ha sido reconocida por la NASA”, detalló la alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín.

“Tenemos una muestra de primer nivel acá en la comuna de Las Condes, para que todos puedan venir a disfrutar. No los vecinos de la comuna de Las Condes, sino también de otras partes de Santiago, de la Región Metropolitana e incluso de regiones. Las Condes es una comuna de vanguardia que se abre a Chile para mostrar todo lo que tenemos. Y, por cierto, los invito a que no se pierdan esta exposición de Auroras Boreales”, cerró San Martín.