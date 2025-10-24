Scarlet Cortés, ciclista chilena: "Había que pararse y representar de la mejor manera al país"

Durante la tarde de este jueves, la ciclista chilena Scarlet Cortés finalizó en el puesto n° 18 en una accidentada competencia de Eliminación en el Mundial de Santiago.

La prueba fue suspendida dos veces por las caídas en la pista del Velódromo de Peñalolén. Una de ellas involucró a la deportista nacional y aunque logró reincorporarse, quedó fuera de la competencia poco después.

“Había que pararse y representar de la mejor manera al país. Es una responsabilidad, es una prueba que me encanta y lo iba a hacer de la mejor manera” comenta Cortés. Y recuerda que la “caída me desconcentró un poco, había que enchufarse en cada momento porque es una prueba muy difícil”.

Este viernes, continúa la participación de la seleccionada nacional en el Ómnium. “Ya estoy muy preparada, he trabajado muy duro este año, es una prueba de mucha resistencia. También se repite la prueba de eliminación, consta de dos pruebas en la mañana y dos pruebas por la tarde” agrega. Y explica que es “una prueba de scratch, tempo race, eliminación y, finalmente, de puntuación”. Y triunfa quien tiene mayor puntaje.

También tuvo palabras por competir en casa. “Tener a mi familia es importante, pero tener a tantos chilenos también es algo que me llena de orgullo porque sé que cada chileno respiraba con cada pedaleada que yo daba arriba a de la pista” afirma.

La eliminación femenina tuvo una ganadora: la irlandesa Lara Gillespie. Quien se impuso con un tiempo total de 13:58 minutos y una velocidad promedio de 64,4 km/h, según el reporte oficial de la UCI. El podio lo completaron la británica Katie Archibald (plata) y la belga Hélène Hesters (bronce).

“El nivel es muy superior”

Por su parte, el ciclista Jacob Decar finalizó en el puesto 16 en un duro scratch (10k en la pista) ante las estrellas mundiales de la prueba.

“Lo di todo, un poco frustrado porque estaba en el corte correcto, con los países que disputaron las medallas, pero el nivel es muy superior al nuestro. Es la realidad que tenemos que enfrentar y, simplemente, los rivales fueron mejores” reflexiona el deportista.

Al analizar el avance durante las vueltas a la pista, Decar describe que “el nivel es muy fuerte, trataba de seguir la rueda de los rivales, pero simplemente, iban dos o tres kilómetros más fuertes que yo y no era capaz de sostener el ritmo que traían”.

En un primer momento, en pantalla informaron que el chileno se ubicó en el n° 23 lo que luego fue rectificado. “El grupo en el que iba, del que me corté y que perdí rueda, alcanzó al pelotón mayoritario entonces ellos ganaron una vuelta de ventaja y yo quedé flotando entre el pelotón y los que iban de líderes… al medio” menciona.

“Cuando los corredores sacan la vuelta se toman las posiciones en las que quedaron, pero después a los que perdieron vuelta, les bajan las posiciones. Como yo no perdí vuelta, pasé arriba” concluye el ciclista.

Fotos. Mauricio Palma (Team Chile)