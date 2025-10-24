Sernac exige a CGE compensaciones por problemas de lectura y facturación

Con el objetivo de que la compañía de electricidad CGE compense a los clientes de las regiones de O’Higgins y Maule afectados por graves irregularidades en el proceso de facturación respecto del consumo del mes de julio de 2025, el Sernac inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC).

Este proceso extrajudicial se inició luego que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sancionara a la empresa con una multa de 85 mil UTM (más de $5.800 millones), tras comprobar irregularidades en la lectura de medidores, facturación y entrega de información errónea que perjudicaron a clientes de ambas regiones.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, explicó que el objetivo de esta gestión es lograr, en un plazo acotado, que CGE presente una propuesta de solución justa, adecuada y beneficiosa para los clientes afectados.

“Es importante que CGE acepte este PVC con el Sernac y así podamos avanzar sin demora en una propuesta compensatoria para las familias de O’Higgins y Maule afectadas por la falta de facturación, la facturación provisoria improcedente y los errores que derivaron en cuentas impagables”, enfatizó la autoridad.

González agregó que el Sernac ya recibió los antecedentes de parte de la SEC y actualmente trabaja en la estimación de los montos de restitución, compensación e indemnización que podrían corresponder.

Durante agosto, el Sernac recibió cerca de 3.100 reclamos de clientes de las regiones de O’Higgins y Maule por facturación excesiva contra la empresa CGE Distribución. Los consumidores denunciaron aumentos desproporcionados e injustificados, en algunos casos superiores al millón de pesos.

Ante esta situación, el Sernac se coordinó con la SEC para abordar la problemática, iniciándose una investigación que culminó con la aplicación de millonarias multas.

Tras conocer el informe técnico y las sanciones, el Sernac inició el Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con CGE para trabajar en las devoluciones con intereses y reajustes, además de las compensaciones e indemnizaciones que correspondan en favor de las familias afectadas.

Las sanciones de la SEC son a beneficio fiscal, mientras que las gestiones del Sernac buscan que la compañía restituya el dinero cobrado en exceso y compense a los clientes perjudicados.

Adicionalmente, el Servicio solicitará a CGE medidas de cese de la conducta, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan.

La directora nacional (s) del Sernac recalcó que las empresas deben ser profesionales y están obligadas a garantizar un servicio de calidad, especialmente en los servicios básicos, donde los consumidores no pueden optar por otra compañía.

“Las y los consumidores tienen derecho a recibir una boleta mensual detallada, con información veraz y oportuna sobre el precio o tarifa del servicio contratado. Asimismo, los clientes tienen derecho a que se les cobre lo que corresponde”, indicó González.

En este contexto, la autoridad recordó que las empresas de electricidad, agua y gas deben realizar lecturas periódicas y aplicar las tarifas según la normativa vigente.