Transelec devolverá US$135 millones cobrados en exceso tras error en decreto tarifario

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, informó que la empresa Transelec llegó a un acuerdo con el Gobierno para devolver US$135 millones cobrados indebidamente en las cuentas de electricidad, luego de detectarse un error en el decreto tarifario 7T, distinto al aplicado a las generadoras.

Durante una conferencia en el Ministerio de Economía, García explicó que el reintegro comenzará a hacerse efectivo el 1 de enero, y que los descuentos se reflejarán directamente en las boletas de los usuarios.

“Transelec ha decidido restituir el total de los montos cobrados por error. Desde enero, las cuentas eléctricas mostrarán una disminución vinculada a esta devolución”, señaló el biministro.

El titular de Economía agregó que la información sobre el proceso estará incluida en las boletas y que se realizará una campaña informativa en conjunto con organizaciones de consumidores, para que los hogares puedan revisar que los montos devueltos correspondan efectivamente a lo cobrado en exceso.

Ante la consulta sobre la firma del acuerdo antes de conocerse los resultados de la auditoría del Coordinador Nacional Eléctrico, García aclaró que la Comisión Nacional de Energía (CNE) revisó los antecedentes entregados por la empresa.

“Si la auditoría determina que existen recursos adicionales que deban restituirse, Transelec deberá devolverlos en su totalidad”, afirmó la autoridad.