Acusan "populismo militarista": expertos en defensa cuestionan reforma del Gobierno para desplegar FF.AA. por decreto

El Grupo de Análisis de Defensa de las Fuerzas Armadas (GADFA) emitió una dura declaración criticando la intención del Ejecutivo de enviar al Congreso una reforma constitucional que permitiría desplegar a las FF.AA. en las fronteras mediante un decreto supremo, eliminando la necesidad de autorización legislativa.

El grupo, compuesto por expertos como Felipe Agüero y Eugenio Cruz, calificó la medida como “inapropiada” y aseguró que “atenta directamente contra las bases del régimen democrático”.

El riesgo del “Populismo Militarista”

GADFA sostiene que el uso de las FF.AA. en seguridad interna no puede quedar “al arbitrio de un solo individuo” (el Presidente de la República). Alertan que, al eliminar los contrapesos, “se abre la puerta al populismo militarista que vemos en otros países de la región”.

La reforma buscaría dar permanencia al despliegue de militares en el norte (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) para el control migratorio y la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, GADFA es enfático en que no existe una razón políticamente válida para restar control al Congreso.

“No es un argumento serio pretender que asistir al Parlamento cada 15, 30 o 90 días es una dificultad que amerita una reforma constitucional. Al contrario, los reparos que puedan surgir desde el Parlamento son esenciales para el ejercicio del control civil democrático del uso de las FF.AA.”, señala el comunicado.

Desprofesionalización y crítica a Carabineros

El grupo de expertos considera que esta política solo sigue demorando la necesaria reforma a Carabineros, institución que debería ser la responsable de implementar las tareas en la frontera.

Finalmente, advierten sobre las consecuencias de la medida a largo plazo: la expansión de roles policiales de las FF.AA. contribuye a su desprofesionalización, debilita su capacidad para realizar las tareas de la defensa nacional, y expone a su personal a conductas que atentan contra la probidad.