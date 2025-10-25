Astrónoma Tere Paneque es la primera chilena en ganar el "Oscar" de la divulgación científica en EE.UU.

La astrónoma chilena Teresa Paneque fue reconocida por la National Academies de Estados Unidos con una de las distinciones más importantes en comunicación científica, conocidas popularmente como los “Oscar” del rubro.

La joven titulada de la Universidad de Chile se convirtió en la primera chilena en recibir el “Eric and Wendy Schmidt award For Excellence in Science Communication” en la categoría Investigadora – Estudiante de Postgrado.

El premio, otorgado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EE.UU. en colaboración con la fundación Schmidt Sciences, reconoció el trabajo de Paneque, quien es astrónoma de la Universidad de Chile, doctora en astronomía de la Universidad de Leiden y actualmente investigadora independiente en la Universidad de Michigan.

La labor premiada

La academia estadounidense destacó la cuarta entrega de su saga de libros “El Universo según Carlota”, el “Abecedario Astronómico” desarrollado para UNICEF (gratuito y descargable), y su constante actividad en redes sociales con videos educativos.

Paneque, elegida entre cerca de 700 postulaciones, fue una de las 8 personas que recibieron el Top Prize Winner, la distinción más alta.

“Este premio realmente viene de alguna forma a ser un regalo muy potente que me va a ayudar, tanto a seguir realizando divulgación científica de la manera que quiero hacer, como en proyectos nuevos que me permitan estar más en contacto con la gente”, comentó Paneque tras recibir la noticia.

Un hito para Chile

La astrónoma, que actualmente vive en Estados Unidos, compartió su emoción y el significado de la distinción para Chile.

“El año pasado Andrea Obaid fue la primera chilena que se lo ganó en la categoría de periodista científica y yo me convierto este año en la primera chilena en ganarlo en la categoría de investigadora,” aseguró.

Por último, expresó su deseo de que “todos los años tengamos ojalá representantes latinoamericanos, a representantes chilenas, que estemos mostrando que desde aquí, desde el sur del mundo, no solamente generamos conocimiento, sino que también nos importa el impacto que ese conocimiento tenga en nuestra sociedad”.

La ceremonia de premiación se realizará en Washington durante la segunda semana de noviembre, evento al que Teresa Paneque asistirá personalmente.