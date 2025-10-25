China y Estados Unidos inician nuevas negociaciones comerciales en Malasia para evitar una escalada arancelaria

China y Estados Unidos comenzaron este sábado en Malasia una nueva ronda de negociaciones comerciales en un intento por evitar una nueva escalada en su guerra arancelaria, según informó la prensa estatal del gigante asiático.

Estas reuniones bilaterales son la antesala del esperado encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, programado para el próximo jueves al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El Ministerio de Comercio chino había explicado que el vice primer ministro He Lifeng lideraría una delegación hasta el lunes en Kuala Lumpur para mantener conversaciones con Estados Unidos. La agencia oficial de noticias Xinhua confirmó que las delegaciones se reunieron durante la mañana del sábado para debatir cuestiones económicas y comerciales.

La presión de las tierras raras

Los dos gigantes económicos tratan de evitar que la contienda comercial se profundice. Recientemente, Pekín anunció mayores restricciones sobre la importante industria de las tierras raras, un elemento clave para la tecnología y la defensa. Esta acción llevó al magnate republicano a prometer aranceles del 100% sobre los bienes chinos como represalia. Además, ambos países comenzaron a cobrar tasas de llegada a sus barcos.

Por su parte, el mandatario estadounidense espera cerrar un “buen” acuerdo con China, aunque amenazó con cancelar la reunión con Xi Jinping en Corea del Sur si no ve avances.

El encuentro de APEC, que comienza el 31 de octubre, será parte del primer viaje de Trump al continente asiático desde el inicio de su segundo mandato, en una gira donde también espera reunirse con el presidente Lula de Brasil y con el líder norcoreano Kim Jong Un.