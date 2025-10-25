Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 7 de Mayo de 2026


Christiane Endler busca clasificar al Mundial con La Roja: "Es un orgullo estar de vuelta"

Tras casi dos años de ausencia, la portera nacional fue clave en el empate 0-0 de la selección femenina ante Venezuela por la Liga de Naciones, clasificatoria al Mundial 2027. La guardameta destacó el nuevo formato de competencia por ser "más justa".

Tras casi dos años de ausencia, la portera nacional fue clave en el empate 0-0 de la selección femenina ante Venezuela por la Liga de Naciones, clasificatoria al Mundial 2027. La guardameta destacó el nuevo formato de competencia por ser "más justa".

Deportes

Tras casi dos años de ausencia desde los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la portera Christiane Endler volvió en gloria y majestad a la Selección chilena, siendo titular en el empate a cero ante Venezuela por la primera fecha de la Liga de Naciones, certamen clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

La guardameta, quien fue fundamental para sostener el resultado en el estadio Metropolitano de Lara, reconoció estar “contenta de estar de vuelta, feliz de poder estar de nuevo con Chile”.

“Fue un partido muy duro, todo difícil, el calor, la humedad, la cancha pesadísima, pero creo que sacamos un punto valioso. Ahora toca enfrentar a Bolivia, donde tenemos los 3 puntos”, analizó la capitana.

La meta: el Mundial en Sudamérica

Con respecto a su retorno al combinado criollo, “Tiane” subrayó que la motivación es alta, pues Chile busca un cupo en la cita planetaria.

“La motivación es estar nuevamente en un Mundial, representar a tu país, estar en un Mundial además que se juega a Sudamérica y Brasil. Es el sueño de cualquiera, representar a Chile, a tu selección, y para mí es un orgullo estar de vuelta” afirmó.

Por otra parte, la cancerbera valoró el nuevo formato de la Liga de Naciones para acceder al Mundial, destacando que “es una competencia más larga, más justa, no es un torneo único, donde te juegas toda la clasificación a todos los torneos. Creo que va a ayudar al desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica”.

Al cierre, Endler analizó el momento actual del balompié nacional, lamentando que “han sido años difíciles sin poder clasificar al Mundial en el masculino y el femenino, así que queremos darle una alegría a Chile, al pueblo chileno, estamos comprometidas con eso, ese es nuestro objetivo, llegar al Mundial”.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
“Estrés fiscal prolongado”: la nueva advertencia del Consejo Fiscal Autónomo a la economía chilena
post-title
Exministro Eyzaguirre sobre megarreforma: "Lo que está en el trasfondo es una ideología de que achicar el Estado es bueno per se"
post-title
Ministro Quiroz por alerta del CFA: "Tenemos precisiones que hacer a la metodología"
post-title
Minsal asegura que pasajeros del crucero con hantavirus no se habrían contagiado en Chile

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X