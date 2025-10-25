Comienza a regir el IVA del 19% a compras de bienes de hasta US$500 en el extranjero

Desde este sábado 25 de octubre comenzó a regir la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% a los bienes comprados en el extranjero por hasta 500 dólares, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.

La medida impacta directamente las compras remotas que se realizan desde Chile en plataformas internacionales, un mercado que generó el ingreso de más de 54 millones de paquetes al país en 2024.

Plataformas inscritas

Un total de 20 plataformas se inscribieron en el régimen de tributación simplificada establecido por la ley, representando cerca del 90% de las compras remotas de bajo valor que se realizan en Chile.

Entre estas plataformas destacan:

Aliexpress: Representa el 78% del total de estas compras.

Representa el 78% del total de estas compras. Amazon

Ebay

Shopee

Shein

Temu

La directora del SII, Carolina Saravia, explicó que esta obligación es clave para la correcta declaración y pago del IVA, y recordó que quienes prefieran las plataformas inscritas tendrán una “mayor garantía de que recibirán su compra de manera más expedita”. El Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó en su sitio web un listado de los comercios inscritos, que se actualizará semanalmente.

Fin a la exención y la evasión

Hasta hoy, los bienes de hasta 41 dólares eran importados sin pagar IVA ni aranceles, lo que, según la ley, presumiblemente incentivaba el comercio informal y la evasión de IVA y Renta.

Según el Servicio Nacional de Aduanas, durante 2024, más de 50 millones de paquetes (el 93% del total de envíos) correspondían a importaciones por un monto declarado igual o menor a 41 dólares, haciendo uso de esa exención.

El nuevo régimen establece que: