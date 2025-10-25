Diputado Giordano cree que el Presidente Boric debe responder a Kast en controversia por caso ProCultura

El diputado Andrés Giordano (FA), presidente de la Comisión de Trabajo, se refirió a la controversia entre el Presidente Gabriel Boric y el candidato republicano José Antonio Kast, luego de que este último lo emplazara públicamente por el caso ProCultura.

En conversación con Radio Cooperativa, Giordano descartó que exista una intervención sistemática del Jefe de Estado en la campaña presidencial. “No diría que es una intervención permanente”, afirmó, y agregó que “todo mandatario tiene la responsabilidad, incluso me atrevería a decir la obligación, de opinar y poner el acento donde corresponde, en particular, cuando dentro de los debates presidenciales se señalan cosas que no son ciertas”.

El parlamentario justificó las declaraciones de Boric en función de las propuestas de Kast, a quien acusó de poner en riesgo políticas sociales relevantes.

“Cuando un candidato presidencial como José Antonio Kast amenaza programas sociales importantes para la ciudadanía, por supuesto que el Presidente tiene que salir a señalar con la verdad o con objetividad, con datos y cifras, que eso no corresponde y que es una amenaza finalmente para la ciudadanía”, enfatizó Giordano.

Críticas a los recortes propuestos

Giordano también abordó los efectos que tendría un eventual recorte presupuestario como el que propone el candidato republicano.

“Cuando amenaza, entre otras cosas, con echar atrás una reforma que costó muchísimo esfuerzo, de todos los sectores políticos, pero particularmente para el Gobierno, que haya hoy una reforma de pensiones; cuando habla de recortar 6.000 millones de dólares del presupuesto fiscal, cuando lo que se necesitan son más funcionarios en la salud pública, más carabineros y con mejores condiciones laborales. Por lo tanto, se necesita un Estado más presente”, complementó.

El diputado insistió en que las intervenciones del Presidente han sido puntuales y justificadas: “No ha sido una intervención ni desmedida ni permanente, sino que ha sido cada vez que lamentablemente el candidato Kast intenta hacer polémica con cifras que no son correctas o propuestas que amenazan el bienestar de la gran mayoría de los chilenos y chilenas”.

En tanto, Giordano descartó incomodidad en la candidatura oficialista de Jeannette Jara, señalando que “la candidata ha sido muy explícita, ella es quien finalmente pone el punto final sobre este tipo de controversia y ha dicho que el Presidente tiene el derecho a opinar cada vez que lo estime conveniente”.