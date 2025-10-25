Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 7 de Mayo de 2026


Presidente Boric viajará a Corea del Sur para participar de la APEC 2025

El Mandatario arribará el 30 de octubre Seúl y se trasladará a Gyeongju parar asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En la capital coreana, el Jefe de Estado sostendrá un encuentro con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki Moon.

El Mandatario arribará el 30 de octubre Seúl y se trasladará a Gyeongju parar asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En la capital coreana, el Jefe de Estado sostendrá un encuentro con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki Moon.

Nacional

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, viajará desde Santiago el martes 28 de octubre para realizar una visita de trabajo a Corea del Sur y participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC 2025).

El Mandatario arribará el jueves 30 de octubre a Seúl, la capital surcoreana, donde desarrollará una intensa agenda bilateral.

Agenda en Seúl

En Seúl, la visita de trabajo del Jefe de Estado contempla las siguientes actividades:

  • Encabezar el Seminario Empresarial Chile – Corea del Sur.
  • Realizar una visita al Instituto de Ciencia y Tecnología del país asiático (KIST).
  • Sostener una reunión con el exsecretario general de Naciones Unidas y reconocido diplomático surcoreano, Ban Ki Moon.

Posteriormente, el Presidente Boric se trasladará hasta Gyeongju, ciudad que acoge las reuniones de APEC 2025, donde participará en la cumbre de líderes junto a los representantes de las economías miembro del foro.

Comitiva oficial y empresarial

El Presidente Boric estará acompañado por una delegación oficial integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza Riveros, entre otras autoridades y directores de agencias de promoción de inversiones como InvestChile y ProChile.

La comitiva empresarial que viajará con el Mandatario incluye representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Asociación de Exportadores de Frutas y Carnes, la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), y la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2Chile). Como invitado especial, participará el director del Programa de Estudios Coreanos de la Universidad de Chile, Andrés Borquez.

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