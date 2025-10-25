Tras ser absuelto en caso SQM: ME-O anuncia denuncia penal y administrativa contra el Ministerio Público

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) anunció que el próximo lunes interpondrá una denuncia administrativa y penal contra el Ministerio Público, luego de haber sido absuelto en el mediático caso SQM tras más de una década de investigación.

El abanderado independiente busca con esta acción judicial esclarecer lo que calificó como una persecución política en su contra, la cual, a su juicio, tuvo un costo desproporcionado.

“Se gastaron cinco mil millones de pesos en perseguirme, lo que equivale a dos Cesfam o cien viviendas”, sostuvo Enríquez-Ominami.

La acción judicial del lunes tendrá tres objetivos principales: identificar quién impulsó las causas en su contra, exigir la entrega de los correos electrónicos entre fiscales vinculados a las investigaciones y conocer las posibles sanciones que podrían aplicarse a la fiscal regional de Valparaíso.

“Estoy libre” y la crítica a Boric

El candidato aseguró sentirse liberado tras su absolución y en condiciones de competir en igualdad con el resto de los aspirantes a La Moneda, luego de años de arraigo y restricciones judiciales. “Durante once años no pude hacer campaña ni mirar a los ojos sin que dudaran de mí; hoy estoy libre y quiero que se sepa toda la verdad,” expresó.

Por otro lado, en el plano político, ME-O dirigió sus críticas al gobierno del Presidente Gabriel Boric, señalando que deja “un desastre presupuestario” y que incumplió promesas como la rebaja de las tarifas eléctricas.

“Voté por él, pero no quiero cuatro años más de Gabriel Boric”, dijo, apuntando además al respaldo del mandatario a la candidatura de su exministra Jeannette Jara.

En tanto, Enríquez-Ominami se refirió a la seguridad en colegios, descartando una política nacional de detectores de metales y planteando que las medidas deben definirse caso a caso con enfoque técnico.