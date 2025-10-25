Vocera de Gobierno considera "improcedente" acusación constitucional contra exministro de Energía

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la acusación constitucional (AC) que impulsan diputados de oposición contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el caso de los cobros excesivos en las cuentas de electricidad, calificando la iniciativa como “improcedente“.

En diálogo con Chilevisión, la secretaria de Estado desestimó la ofensiva parlamentaria, argumentando que el objetivo de una AC ya se cumplió con su salida del gabinete.

“Las acusaciones constitucionales son para remover ministros y establecer responsabilidades políticas, y eso ya sucedió con el exministro Pardow,” señaló la vocera.

Vallejo fue enfática en calificar la acción como “improcedente”: “No solamente no tiene mérito, no se justifica, distrae del objetivo central y no es pertinente”.

Responsabilidades técnicas y políticas

La vocera explicó que los organismos responsables de establecer tarifas eléctricas y detectar errores son entidades técnicas y autónomas, como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Coordinador Eléctrico, que tienen mandato por ley.

En cuanto a las responsabilidades políticas, Vallejo indicó que el Ejecutivo ya tomó medidas. “El Presidente estableció una responsabilidad política porque igual somos Gobierno y hay cosas del manejo que probablemente en términos políticos se pudieron haber hecho mejor. Pero en cuanto a las responsabilidades legales y técnicas, están radicadas en esas instancias”, afirmó.

También destacó que se aplicaron sanciones administrativas al secretario ejecutivo de la CNE por no haber detectado oportunamente el problema metodológico que se arrastra desde 2017.

Finalmente, Vallejo subrayó que la AC es menos pertinente aún dado que el Congreso enfrenta una carga legislativa significativa, incluyendo la Ley de Presupuesto, lo que demanda bastante tiempo y trabajo de comisiones.