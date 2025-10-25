“Winay Pacha: Fiesta de Pueblos” con Sandino Rockers y La Lira Libertaria celebra la resistencia en Santiago y Valparaíso

Este jueves 30 de octubre y viernes 31 se realizará el “Winay Pacha: Fiesta de Pueblos Vol 1”, dos jornadas de música, encuentro y danza dedicadas a la memoria, la resistencia y la identidad de los pueblos originarios, que se tomarán Santiago y Valparaíso, respectivamente.

“Winay Pacha” proviene del quechua y puede traducirse como “tiempo-espacio eterno”, concepto que en la cosmovisión andina alude a la continuidad de la vida y la permanencia de la memoria. En ese espíritu, la fiesta conmemora más de 500 años de resistencia cultural de los pueblos originarios a través de la música y la danza.

El cartel de la contracultura

La doble celebración será encabezada por los legendarios Sandino Rockers, banda pionera del ska y la fusión latinoamericana con contenido político desde 1994, quienes además marcan su vuelta a los escenarios tras la pérdida de su baterista, Tito Díaz.

El evento contará además con las presentaciones de:

La Lira Libertaria: Colectivo musical y político con más de una década de trayectoria en la contracultura nacional e internacional.

Colectivo musical y político con más de una década de trayectoria en la contracultura nacional e internacional. Lakitas Apasa: Grupo con 15 años de trayectoria que cultiva la música tradicional lakita (zampoñas del norte de Chile).

Invitados especiales en cada ciudad

En Santiago, el cartel suma la fuerza ancestral de la Gran Morenada de la Memoria Cerro Blanco, una expresión de resistencia que baila por la memoria de las víctimas de la dictadura, y Danza Tinku, Memoria y Resistencia, colectivo de warmis que interpreta el tinku como encuentro sagrado que transforma el dolor en fuerza colectiva.

En Valparaíso, se integrará The Migueles, una banda punk del underground porteño reconocida por sus letras directas y contestatarias.

Jueves 30 de octubre 20.00 hrs. Salón del Mambo ubicado en San Francisco 668, Santiago. Sandino Rockers – La Lira Libertaria – Lakitas Apasa – la Gran Morenada de la Memoria – Tinkus.

Viernes 31 de octubre 21.00 hrs. Espacio Prat, ubicado en Prat 659, Valparaíso. Sandino Rockers – La Lira Libertaria – Lakitas Apasa – The Migueles.

Entradas disponibles en TicketOne Santiago y Valparaíso.