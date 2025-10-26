Argentina celebra elecciones legislativas cruciales para sostener el proyecto liberal de Milei

Unos 36 millones de electores argentinos votan este domingo en comicios legislativos clave para el proyecto ultraliberal del presidente Javier Milei. Los resultados de esta contienda serán determinantes para sostener sus decretos, impulsar sus reformas impositivas y laborales, y recibir un apoyo financiero prometido por Estados Unidos.

Los electores renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y la tercera parte del Senado en los 24 distritos del país.

La necesidad de aliados

El partido del libertario, La Libertad Avanza (LLA), carece de mayoría en el Congreso. Por ello, necesita ganar aliados en el sector de centroderecha para contrarrestar al principal partido opositor, el peronismo, y así mantener vivo su plan de reformas.

Milei llega a esta contienda tras casi dos años de políticas de “motosierra” sobre el gasto público, que han reducido drásticamente la inflación a costa de la paralización de obras públicas, la pérdida de decenas de miles de empleos y el desplome del consumo y la industria.

La situación política del mandatario se ha complicado en las últimas semanas. Recrudecieron sus choques con gobernadores y opositores, y tras una derrota en la provincia de Buenos Aires en septiembre, se desató una corrida cambiaria que mantiene al peso con una depreciación de más del 8%.

A la debacle económica se suma la investigación judicial en Estados Unidos por una presunta criptoestafa y acusaciones de corrupción contra su hermana Karina, además de la retirada de su principal candidato a diputado de LLA, José Luis Espert, por sospechas de vínculos con el narcotráfico. Las legislativas de este domingo permitirán medir el costo político de estos casos.

Salvavidas de Estados Unidos condicionado

Después de meses a la defensiva, Milei moderó su discurso y recibió un espaldarazo de Estados Unidos. Su aliado Donald Trump prometió hasta 40.000 millones de dólares, y el Tesoro estadounidense interviene en el mercado cambiario para apoyar al peso.

Sin embargo, el presidente republicano condicionó su ayuda a una victoria de LLA: “Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina,” advirtió Trump.

Mauricio Monge, economista para América Latina en Oxford Economics, señaló que el auxilio de Washington “no es suficiente para contrarrestar la creciente probabilidad de que los resultados electorales impidan reformas adicionales”. El experto concluyó que “votantes e inversores dudan de la viabilidad de la transformación prometida”.