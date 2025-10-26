Candidatos presidenciales firman compromiso con el aprendizaje lector de niños y niñas

Con miras a las próximas elecciones presidenciales, las ocho candidaturas firmaron el Compromiso Nacional por el Aprendizaje Lector, dando una clara señal de unidad y compromiso transversal con el aprendizaje lector de los niños y niñas de Chile.

La iniciativa, impulsada por la red Por un Chile que Lee en alianza con UNESCO, busca establecer un objetivo común que trasciende gobiernos y partidos políticos: que todos los niños y niñas del país lean comprensivamente antes de finalizar segundo básico al año 2030.

“Esto es un logro país, desde hoy podemos decir que el futuro Presidente o Presidenta de Chile firmó un compromiso con el presente y futuro de nuestros estudiantes,” señaló Carolina Andueza, presidenta de Por un Chile que lee.

Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, destacó que “El aprendizaje lector es la puerta de entrada al conocimiento, la base sobre la cual se construyen todas las demás habilidades. Este compromiso nacional refleja la voluntad de Chile de garantizar el derecho a una educación de calidad desde los primeros años”.

Un esfuerzo colectivo y transversal

Las firmas de los candidatos presidenciales vienen a sumarse a las de un amplio espectro de líderes y actores sociales, incluyendo al actual Ministro de Educación, exministros, gobernadores, alcaldes, parlamentarios, académicos, y cientos de representantes de la sociedad civil y deportistas.

Susana Claro, vicepresidenta de Por un Chile que lee, valoró este esfuerzo colectivo. “Este acuerdo transversal es un gran logro para Chile, muestra el trabajo colaborativo de muchísimas personas y organizaciones, un gran movimiento para asegurar que todos los niños y niñas en Chile aprendan a leer a la edad adecuada”, indicó.

El Compromiso Nacional por el Aprendizaje Lector se consolida así como una causa país prioritaria que busca garantizar el derecho a aprender a leer con comprensión como base del desarrollo integral, la equidad educativa y la democracia. La iniciativa cuenta con el apoyo técnico del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Chile.