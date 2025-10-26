Debate presidencial: los ocho candidatos exponen sus propuestas con foco en seguridad, economía y política

Este domingo, Canal 13 transmitirá el tercer debate presidencial televisado, que reunirá a los ocho candidatos a La Moneda en un espacio estructurado en tres secciones: apertura, bloques temáticos y preguntas cruzadas.

La emisión está programada entre las 20:00 y las 22:45 horas, con una interrupción a las 20:40 por la franja electoral, y cobertura previa desde las 17:50 horas.

Ejes temáticos y formato

Este será el segundo debate con participación completa de los postulantes. Todos confirmaron su asistencia: Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (Libertario), Franco Parisi (PDG), y los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Tras la apertura, que contempla un minuto inicial por candidato, se abordarán tres temas centrales:

Seguridad: crimen organizado y narcotráfico. Economía: empleo, pensiones y “permisología”. Política/Contingencia.

Cada presidenciable tendrá un minuto para responder y podrá ser contrapreguntado. Al final de cada bloque temático, se abrirá un espacio de interacción libre entre los candidatos.

Preguntas cruzadas

El formato incluirá dos rondas de preguntas cruzadas de 12 minutos cada una. En estas, un candidato formula una pregunta de 20 segundos a otro, quien dispone de un minuto para responder.

El orden de intervención y de formulación de preguntas fue sorteado y quedó así: Parisi, Jara, Artés, Kast, Matthei, Kaiser, Enríquez-Ominami y Mayne-Nicholls.