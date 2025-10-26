Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de Mayo de 2026


Desbordes carga contra el Mineduc: critica la "liviandad" en el manejo de falla del Simce

El alcalde de Santiago cuestionó la forma en que el Ministerio de Educación ha gestionado la reciente falla en la aplicación de la prueba, que obligó a suspender la evaluación en algunos establecimientos de la capital.

El alcalde de Santiago cuestionó la forma en que el Ministerio de Educación ha gestionado la reciente falla en la aplicación de la prueba, que obligó a suspender la evaluación en algunos establecimientos de la capital.

Educación

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), criticó duramente la forma en que el Ministerio de Educación (Mineduc) ha gestionado la reciente falla en la aplicación del Simce que obligó a suspender la rendición del examen en algunos establecimientos, lamentando la “liviandad” con que se ha abordado el problema que afecta la continuidad de las clases.

Desbordes señaló que, al menos hasta el viernes, no existía una programación formal sobre cuándo se realizaría la prueba en los “15, 17 establecimientos de Santiago” que no han podido rendir el examen.

El exministro de Defensa hizo hincapié en que esta situación implica la pérdida de otro día de clases para los estudiantes involucrados, y que el Mineduc no ha respondido con la urgencia necesaria. “Tenemos que arreglarlo (…) vamos a ponernos a disposición con quien corresponda para que esto salga adelante, pero por lo menos hasta el viernes no había ninguna programación formal respecto de cuándo se va a hacer la prueba,” indicó Desbordes.

El alcalde enfatizó la necesidad de que la cartera tome medidas inmediatas para subsanar el error y evitar mayores perjuicios académicos a los alumnos.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Diputado Cretton (UDI) y polémico posteo sobre operativo en Temucuicui: "La seguridad no es algo que sea para la risa"
post-title
Combustibles disparan IPC de abril y la inflación anual llega a 4%
post-title
"Ni una respuesta al CFA": las críticas de la oposición tras el primer triunfo legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional
post-title
Ucrania reporta grave incendio cerca de Chernóbil tras ataque con dron

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X