Desbordes carga contra el Mineduc: critica la "liviandad" en el manejo de falla del Simce

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), criticó duramente la forma en que el Ministerio de Educación (Mineduc) ha gestionado la reciente falla en la aplicación del Simce que obligó a suspender la rendición del examen en algunos establecimientos, lamentando la “liviandad” con que se ha abordado el problema que afecta la continuidad de las clases.

Desbordes señaló que, al menos hasta el viernes, no existía una programación formal sobre cuándo se realizaría la prueba en los “15, 17 establecimientos de Santiago” que no han podido rendir el examen.

El exministro de Defensa hizo hincapié en que esta situación implica la pérdida de otro día de clases para los estudiantes involucrados, y que el Mineduc no ha respondido con la urgencia necesaria. “Tenemos que arreglarlo (…) vamos a ponernos a disposición con quien corresponda para que esto salga adelante, pero por lo menos hasta el viernes no había ninguna programación formal respecto de cuándo se va a hacer la prueba,” indicó Desbordes.

El alcalde enfatizó la necesidad de que la cartera tome medidas inmediatas para subsanar el error y evitar mayores perjuicios académicos a los alumnos.