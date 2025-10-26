Generadoras y Transelec acuerdan devolución de US$ 250 millones por error tarifario

La corrección de errores tarifarios en el sistema eléctrico chileno permitirá una rebaja de aproximadamente US$ 250 millones en las cuentas de luz de los clientes a partir de enero de 2026.

El ajuste responde a dos situaciones: un error metodológico en el cálculo del precio nudo por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y una sobrevaloración de activos reconocida por la empresa transmisora Transelec.

Según informó La Tercera, la industria generadora pondrá a disposición US$ 115 millones, mientras que Transelec devolverá los restantes US$ 135 millones.

“La industria va a poner a disposición esos US$ 115 millones, para que, cuando la autoridad defina el cómo y el cuándo, se vean reflejados en las boletas de la luz”, señaló Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras.

El ministro Álvaro García indicó que “lo relevante es que las empresas generadoras recibieron recursos que no les corresponden y que tienen que ser devueltos a los que les corresponden, que son los clientes”.

Rebaja variable por zona

La rebaja en las cuentas de luz será variable según la zona geográfica, reflejando el impacto diferente de los errores tarifarios.

Humberto Verdejo, académico de la Usach, detalló las proyecciones de baja:

Santiago: 0,7%

0,7% Concepción: 3,28%

3,28% Coquimbo: 7,95%

7,95% Viña del Mar: 9,18%

La autoridad competente deberá definir el mecanismo de devolución, asegurando total transparencia y respeto a la normativa vigente.