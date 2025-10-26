Gobierno presenta proyecto para fortalecer a Contraloría y ampliar su fiscalización

Tras una serie de casos que revelaron irregularidades en el cumplimiento de funciones de algunos funcionarios públicos, el Ejecutivo decidió avanzar en una reforma que refuerza el rol de la Contraloría General de la República.

El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que busca ampliar las atribuciones de fiscalización del organismo liderado por la contralora Dorothy Pérez.

La ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de “fortalecer algunas facultades de la Contraloría en términos de acceso a la información, la posibilidad del levantamiento del secreto bancario de las cuentas de los servicios, algunos temas en materia de responsabilidad administrativa y la facultad de los sumarios”.

La propuesta fue elaborada de manera conjunta entre la Segpres y el ente controlador, recogiendo las advertencias de la propia contralora sobre las limitaciones legales y burocráticas que entorpecían los procesos de fiscalización.

Levantamiento del secreto bancario y remoción

Entre las medidas más relevantes del mensaje presidencial destacan:

Levantamiento del Secreto Bancario Institucional: la Contraloría podrá solicitar directamente a cualquier banco información sobre las operaciones de las entidades del Estado sujetas a su fiscalización, incluyendo el levantamiento del secreto bancario de cuentas institucionales (no de personas naturales).

la Contraloría podrá solicitar directamente a cualquier banco información sobre las operaciones de las entidades del Estado sujetas a su fiscalización, incluyendo el levantamiento del secreto bancario de (no de personas naturales). Fiscalización a Corporaciones y Asociaciones: el proyecto amplía el control de la Contraloría a corporaciones y asociaciones municipales o regionales , que pasarán a ser fiscalizables.

el proyecto amplía el control de la Contraloría a , que pasarán a ser fiscalizables. Remoción de Autoridades: en caso de detectarse “una vulneración grave al principio de probidad o un notable abandono de deberes” por parte de alcaldes o gobernadores regionales, la Contraloría podrá requerir a los tribunales electorales la remoción de la autoridad. El Consejo de Defensa del Estado o el propio órgano contralor asumirán el patrocinio del caso.

La ministra Lobos subrayó que esta modificación, realizada a la Ley Orgánica de la Contraloría, busca fortalecer la Estrategia Nacional de Integridad Pública del Gobierno.