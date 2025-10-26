Pablo Longueira vuelve a la arena política tras ser absuelto en el emblemático caso SQM

Luego de varios años alejado del debate público, el exsenador Pablo Longueira volvió a la escena política. Su reaparición se produjo tras haber sido absuelto en el caso SQM y en el marco del respaldo que entregó al candidato a diputado UDI Carlos Ward.

El regreso del exministro ocurre después de que el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo declarara libre de toda acusación en la causa que investigaba presuntos hechos de corrupción y financiamiento irregular de la política entre los años 2008 y 2015.

La resolución judicial puso fin a una de las causas más emblemáticas del periodo, dejando a Longueira absuelto de los cargos presentados por el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.

Regreso con llamado a votar

En un video difundido durante la jornada, el exsenador expresó su satisfacción por haber “triunfado en esta batalla”. En ese contexto, hizo un llamado directo a apoyar a Carlos Ward, destacando su importancia:

“Estoy con un amigo con el que dimos grandes batallas… este tremendo diputado que necesita el futuro gobierno de derecha”, señaló Longueira.

Por su parte, el postulante gremialista agradeció el respaldo, valorando la trayectoria de Longueira como “Un referente que marcó la política con convicción, trabajo y cercanía con la gente”.

Ward agregó que ambos comparten una misma visión del servicio público: “Estar en la calle, con la comunidad, escuchando y actuando. Porque esa es la política que transforma, la que deja huella y construye oportunidades reales para quienes quieren progresar”, concluyó.