Récord mundial de neerlandesa Hetty van de Wouw en Campeonato de Ciclismo de Pista Santiago 2025

La pista del Velódromo de Peñalolén volvió a hacer historia. La neerlandesa Hetty van de Wouw rompió este sábado el récord mundial del kilómetro contrarreloj femenino durante el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Tissot Santiago 2025, con un impresionante tiempo de 1:03.121, bajando su propia marca conseguida horas antes.

La jornada comenzó con intensas emociones. En la sesión matutina, la alemana Lea Friedrich había sorprendido al público al establecer un crono de 1:04.474, superando el registro vigente de Van de Wouw obtenido a comienzos de año en el XVI Campeonato Europeo de Ciclismo en Pista que se celebró en Heusden-Zolder (Bélgica) entre el 12 y el 16 de febrero de 2025. Pero la neerlandesa, una de las grandes figuras del ciclismo mundial, respondió con un alto nivel. Primero recuperó el récord con 1:03.652, y luego, en la definición vespertina, volvió a superarse, dejando la nueva marca planetaria en 1:03.121.

El público presenció una jornada inolvidable en Peñalolén, con el recinto vibrando ante los récords consecutivos que confirmaron la calidad técnica del velódromo, completamente renovado para el certamen. La superficie y las condiciones del recinto demostraron ser ideales para las altas velocidades y los mejores tiempos del planeta.

Con este resultado, Van de Wouw suma un nuevo capítulo a su dominio absoluto en Santiago 2025. La ciclista de 27 años ya había conseguido dos medallas de oro en las pruebas de velocidad individual y velocidad por equipos, consolidando a los Países Bajos como la potencia indiscutida del campeonato.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Tissot Santiago 2025 continúa hasta este domingo, con las finales de velocidad, keirin, eliminación y madison, especialidades que han convertido a Chile en el epicentro del ciclismo mundial.

Fotos. @hettyvandewouw