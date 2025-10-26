Sebastián Valenzuela (académico UC) y medios de comunicación en Chile: "Un grueso representa una posición más bien conservadora"

Esta semana el Panel Internacional sobre Entornos Informativos publicó un nuevo estudio, que recopiló la opinión de investigadores de todo el mundo sobre las amenazas que impiden el acceso a información de calidad.

Los expertos —en cobertura noticiosa, desinformación, tecnología y otros temas similares— identificaron los distintos elementos que ponen en peligro los entornos informativos sanos, desde la falta de rendición de cuentas de parte de plataformas sociales, hasta la ausencia de diversidad de voces en medios de comunicación tradicionales.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista, académico de la Universidad Católica (UC) e integrante del panel, Sebastián Valenzuela, contó que se entrevistó a un total de 438 expertos, de más 76 países y destacó que entre los principales hallazgos del estudio, está el pesimismo de los investigadores sobre el futuro de los contextos informativos.

“El año 2023, el 54% de los expertos decía que iba a empeorar, el 2024, al 65% y finalmente, este año, aumentó nuevamente al 72%. Es decir, el 72% de los expertos prevé que en sus países las noticias no son muy buenas, en el sentido de que están viendo más amenazas y menos soluciones. Eso es una nota bastante negativa y una señal de alerta”, estimó.

Otro de los resultados de la encuesta se relaciona con las plataformas digitales. El académico de la UC comentó que para 9 de cada 10 expertos, estos espacios han ido aumentando la polarización política. Sin embargo, los investigadores también reconocen “que las plataformas sociales tienen un rol importante en haber permitido que grupos que normalmente no participan políticamente ahora lo estén haciendo”.

Un asunto que también es abordado en el estudio es la inteligencia artificial y si es que esta terminará afectando el ecosistema informativo y las decisiones políticas. De acuerdo a Valenzuela, en países en vías de desarrollo, la preocupación por sus efectos es más grande.

“En esos lugares, en los que se incluye América Latina y Chile, se tiende a pensar que la inteligencia artificial va ir generando más desafíos y más amenazas, más problemas a la gobernabilidad, a la política. Hay una visión más negativa, mientras que en los países desarrollados, hay una visión un poquito más matizada”, indicó.

La situación de Chile

Sebastián Valenzuela explicó que, en lo referido a las amenazas para los entornos informativos, la lista de prioridades va variando de acuerdo al país. Mientras que en Estados Unidos, la regulación de las plataformas digitales es considerada en extremo importante, en Chile, hay otros problemas que preocupan más a los expertos.

En nuestro país, el principal desafío sería la falta de diversidad de voces en los medios de comunicación: “Una diversidad de contenidos, de puntos de vista, disponibles para la ciudadanía. Que las personas realmente tengan libertad de elección y que si quieren informarse con un medio que tiene una línea más progresista o una línea más conservadora, esté la posibilidad de hacerlo”.

El académico UC afirmó, justamente, que “es un hecho” que Chile sufre dos grandes problemas: una homogeneidad en los contenidos y una homogeneidad en las líneas editoriales.

“Cuando uno mira la portada de la página web de un medio de comunicación particular, yo te puedo apostar, con bastante probabilidad de acierto, que cuatro de los cinco temas que están en ese homepage van a aparecer en el medio de al lado y en el medio del otro lado y en el medio de más arriba. Lo segundo, es que, aunque ha mejorado con los años, también podríamos hablar de cierta homogeneidad desde el punto de vista de línea editorial o política”, señaló.

“Históricamente, en Chile ha habido un grueso de medios que representan una posición más bien conservadora, o una posición que trata de no ser ni de un lado ni de otro y solo en el margen aparecen medios que uno podría decir más progresistas o con una mirada más cercana a la izquierda. Eso ha cambiado porque han aparecido muchos medios alternativos que reflejan bastante más esa visión después del estallido social, pero siguen siendo medios bastante marginales”, reflexionó.

El estudio del Panel Internacional sobre Entornos Informativos también abordó las dificultades a las que se enfrentan los propios expertos. En nuestro país, dijo Valenzuela, los problemas tienen que ver con el financiamiento de sus investigaciones, además de la sensación de que los conocimientos que generan, no tienen un impacto en las políticas públicas.

“Hay una percepción de que nosotros producimos todo este conocimiento, pero este conocimiento no necesariamente informa la toma de decisiones, porque aparentemente, los gobiernos están como en una dimensión muy distinta. Eso genera una frustración”, observó.

Respecto a las soluciones que pueden implementarse para ir mejorando los entornos informativos, Valenzuela aseveró que a juicio de los expertos, todas las medidas aportan, desde las más pequeñas, como etiquetar el contenido que se hace con inteligencia artificial; hasta la más grandes, como que el Estado financie la regulación de contenido en plataformas digitales.

“No existe una varita mágica o una solución individual, sino que lo que hay es una estrategia más compleja o más integradora. Esto es como lo que se decía en la época del COVID-19. Usar mascarilla por sí solo, no previene que tú te contagies. El distanciamiento social por sí solo no previene que tú te contagies. Las vacunas son súper efectivas, pero tampoco son perfectas. Pero cuando uno va incorporando todas estas medidas en simultáneo, eso sí logra hacerse cargo del problema que cualquiera de estas medidas en particular”, subrayó. Así, destacó que “lo mismo ocurre aquí, no hay una única medida, hay decenas de cosas que se podrían hacer”.